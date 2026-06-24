Ню Йорк Сити изкушава Кристиан Пулишич с грандиозна оферта

Голямата звезда на Милан и националния отбор на САЩ, Кристиан Пулишич, е на прага на изненадващ трансфер, който може да го върне обратно в родината му. Според авторитетното издание Gazzetta dello Sport, Ню Йорк Сити е готов да разтърси футболния свят с предложение, което трудно може да бъде отказано – петгодишен контракт на стойност 50 милиона евро, или по 10 милиона на сезон.

След като Милан не успя да си осигури участие в Шампионската лига за следващата кампания, съдбата на някои от ключовите играчи, включително Пулишич, остава под въпрос. Американският нападател, който се присъедини към "росонерите" след престои в Челси и Борусия Дортмунд, навлиза в последната година от договора си, валиден до 2027 година. Въпреки че клубът разполага с опция за удължаване до 2028-а, преговорите за ново споразумение засега буксуват.

Слуховете за евентуално продължаване на контракта с Милан се появяваха неведнъж през последните 12 месеца, но до конкретна договорка така и не се стигна. Именно в този момент на несигурност, Ню Йорк Сити се намесва с оферта, която може да промени хода на кариерата на Пулишич. Американският клуб от Мейджър Лийг Сокър е решен да привлече звездата обратно в САЩ, предлагайки му условия, които рядко се виждат в лигата.

Възможността Кристиан Пулишич да облече екипа на Ню Йорк Сити със сигурност ще предизвика вълнение сред феновете на футбола отвъд Океана. Ако трансферът се осъществи, това ще бъде един от най-гръмките ходове в историята на МЛС, а Пулишич ще се превърне в един от най-скъпоплатените играчи в лигата.