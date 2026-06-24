Национал преподписа с Арда Кърджали

Защитникът на Арда Кърджали и националния отбор Димитър Велковски удължи своя договор с клуба за още две години. Това стана след среща между бранителя и спортния директор Ивайло Петков, на която двете страни уточниха всички подробности около договора, който е до 2028г.

Димитър Велковски дойде в Кърджали преди две години и изигра 62 мача с екипа на Арда. Също така той е част от мъжкия национален отбор на България.

Преди две седмици също за нови две години договор подписа и капитанът Анатолий Господинов.