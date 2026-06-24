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ЦСКА официално представи Стефано Сенси

ЦСКА официално представи Стефано Сенси

24 Юни, 2026 17:17 447 0

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  • анортозис-
  • урбино-
  • италия

Халфът идва при „армейците“ от кипърския Анортозис

ЦСКА официално представи Стефано Сенси - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианският полузащитник Стефано Сенси е второто ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец, съобщиха от клуба. Халфът се присъединява към „армейците“ от кипърския Анортозис, като подписа договор за две години и ще носи фланелката с номер 8.

Стефано Сенси е роден на 5 август 1995 г. в Урбино, Италия. В юношеските си години преминава през школите на Урбания, Римини и Чезена.

Дебютът му в професионалния футбол е през 2013 г. В родината си защитава цветовете на Чезена, Сасуоло, Интер, Сампдория и Монца. Сенси е двукратен шампион на Италия с Интер през сезоните 2020/21 и 2023/24. С екипа на „нерадзурите“ печели и две Суперкупи на Италия - през 2021 и 2023 г.

Полузащитникът е част от различните юношески и младежки национални формации на Италия, а през 2018 г. дебютира за представителния тим на „Скуадра адзура“. За националния отбор записва общо 9 мача и 3 гола.

През септември 2025 г. Сенси преминава в кипърския Анортозис, където изиграва 27 двубоя, реализира 9 попадения и прави 7 асистенции.


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