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Менторът на Никола Цолов пред БНР: Новината за Формула 1 е спекулация

Менторът на Никола Цолов пред БНР: Новината за Формула 1 е спекулация

25 Юни, 2026 18:38 451 3

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"Никола няма нищо подписано, няма нищо сигурно", заяви Николай Върбицалиев

Менторът на Никола Цолов пред БНР: Новината за Формула 1 е спекулация - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Появилите се информации в испански медии за евентуално преминаване на Никола Цолов във Формула 1 към момента не отговарят на реалността. Това заяви пред БНР менторът на българския пилот Николай Върбицалиев.

„Тази новина е абсолютна спекулация към момента. Никола няма нищо подписано, няма нищо сигурно. Испанската медия сама си е изградила реномето през годините и не можем да кажем, че е измислила новината, но на този етап няма нищо официално“, коментира Върбицалиев.

По думите му най-важното за младия българин в момента е да остане концентриран върху представянето си в предстоящите състезания от Формула 2.

„Предстоят няколко много важни старта в кратък период от време. Ако Никола продължи да се представя по същия начин, хората, които взимат решенията за избора на пилоти, ще преценят дали той е готов за следващата стъпка. Тогава вече може да има конкретно решение за следващата или по-следващата година. Засега обаче няма никакво решение и нищо официално“, подчерта той.

Върбицалиев коментира и възможността отборът на Ред Бул да вземе решение за включването на Цолов във Формула 1 още преди края на сезона.

„Подобна практика съществува и в миналото е имало такива случаи, но тези процеси обикновено се пазят в дълбока тайна. В случая с Никола обаче има и друг важен фактор – той трябва да събере необходимия брой точки за суперлиценз, който е задължително условие за участие във Формула 1“, обясни той.

Менторът на българския пилот припомни, че за да си осигури необходимите точки, Цолов трябва да завърши сред първите петима в крайното класиране на Формула 2.

„Шампионатът на Формула 2 е дълъг и приключва в началото на декември. Затова не мисля, че преди това може да бъде взето окончателно решение дали Никола ще кара във Формула 1 през следващия сезон“, каза още Николай Върбицалиев.

Следващото предизвикателство пред Никола Цолов е кръгът от шампионата на Формула 2 на пистата „Ред Бул Ринг“ край Шпилберг в Австрия. Българският пилот ще участва в свободната тренировка в петък от 12:05 часа, а квалификацията е насрочена за 16:55 часа. В събота от 15:15 часа е спринтовото състезание на 28 обиколки, а основното състезание е в неделя от 11:10 часа и ще бъде в рамките на 40 обиколки.

На място в Австрия ще бъде и Николай Върбицалиев, който ще следи отблизо представянето на българския талант по време на състезателния уикенд.

Повече по темата и цялото интервю с ментора на Никола Цолов – Николай Върбицалиев, слушайте в предаването „Спорт и музика“ по БНР тази събота от 16:00 часа.


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