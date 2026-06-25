България се обединява след трагедията на АМ „Тракия“ - „Светъл полет, бели орлета“

Днес столичният стадион „Александър Шаламанов“ осъмна преобразен – оградата му бе покрита с пъстри букети, плюшени играчки и ръчно изработени плакати. Десетки фенове, съотборници, треньори и родители се стекоха, за да отдадат почит на двете момчета, които загубиха живота си при ужасяващия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“. Надписите „Сбогом, малки ангели“, „Вашият пламък няма да угасне“ и „Светъл полет, бели орлета“ трогнаха всеки минувач и напомниха за крехкостта на живота.

Снимка: БГНЕС

Двете деца, част от академията на „Славия“, са пътували към турнир в Албена, когато съдбата ги застига фатално. За съжаление, сред жертвите е и бащата на едно от момчетата. Треньорът Иван Терзийски, който също е бил в автомобила, вече е извън опасност, но съпругата му остава в критично състояние. В знак на съпричастност и дълбока скръб, ръководството на „Славия“ обяви едномесечен траур. Всички тренировки и дейности в школата са временно преустановени.

Снимка: БГНЕС

Вълната от съболезнования не закъсня – от Българския футболен съюз, както и от водещи клубове като „Левски“ и ЦСКА, изразиха подкрепа към близките на загиналите.

Снимка: БГНЕС

В този тежък момент спортната общност демонстрира единство. На 22 юли от 18:30 ч. на официалния терен на стадион „Александър Шаламанов“ ще се проведе благотворителен футболен двубой. Вторият отбор на „Славия“, дублиращият тим на „Левски“ и третият състав на ЦСКА ще излязат на терена, обединени от идеята да помогнат на пострадалите семейства. „Сините“ и „червените“ ще си поделят по едно полувреме, а събраните средства ще бъдат насочени към близките на жертвите.

Срещата ще премине под мотото „Стоп на войната по пътищата“ и ще отправи апел за по-строг контрол и по-добра пътна инфраструктура в България.