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България се обединява след трагедията на АМ „Тракия“ - „Светъл полет, бели орлета“

България се обединява след трагедията на АМ „Тракия“ - „Светъл полет, бели орлета“

25 Юни, 2026 19:50 497 4

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  • поклонение-
  • съболезнования-
  • футболна общност

Стадионът на „Славия“ се превърна в място за поклонение

България се обединява след трагедията на АМ „Тракия“ - „Светъл полет, бели орлета“ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес столичният стадион „Александър Шаламанов“ осъмна преобразен – оградата му бе покрита с пъстри букети, плюшени играчки и ръчно изработени плакати. Десетки фенове, съотборници, треньори и родители се стекоха, за да отдадат почит на двете момчета, които загубиха живота си при ужасяващия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“. Надписите „Сбогом, малки ангели“, „Вашият пламък няма да угасне“ и „Светъл полет, бели орлета“ трогнаха всеки минувач и напомниха за крехкостта на живота.

България се обединява след трагедията на АМ „Тракия“ - „Светъл полет, бели орлета“
Снимка: БГНЕС

Двете деца, част от академията на „Славия“, са пътували към турнир в Албена, когато съдбата ги застига фатално. За съжаление, сред жертвите е и бащата на едно от момчетата. Треньорът Иван Терзийски, който също е бил в автомобила, вече е извън опасност, но съпругата му остава в критично състояние. В знак на съпричастност и дълбока скръб, ръководството на „Славия“ обяви едномесечен траур. Всички тренировки и дейности в школата са временно преустановени.

България се обединява след трагедията на АМ „Тракия“ - „Светъл полет, бели орлета“
Снимка: БГНЕС

Вълната от съболезнования не закъсня – от Българския футболен съюз, както и от водещи клубове като „Левски“ и ЦСКА, изразиха подкрепа към близките на загиналите.

България се обединява след трагедията на АМ „Тракия“ - „Светъл полет, бели орлета“
Снимка: БГНЕС

В този тежък момент спортната общност демонстрира единство. На 22 юли от 18:30 ч. на официалния терен на стадион „Александър Шаламанов“ ще се проведе благотворителен футболен двубой. Вторият отбор на „Славия“, дублиращият тим на „Левски“ и третият състав на ЦСКА ще излязат на терена, обединени от идеята да помогнат на пострадалите семейства. „Сините“ и „червените“ ще си поделят по едно полувреме, а събраните средства ще бъдат насочени към близките на жертвите.

Срещата ще премине под мотото „Стоп на войната по пътищата“ и ще отправи апел за по-строг контрол и по-добра пътна инфраструктура в България.

България се обединява след трагедията на АМ „Тракия“ - „Светъл полет, бели орлета“


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  • 1 поредни жертви

    5 1 Отговор
    на кражбите на дпс-гроб

    19:52 25.06.2026

  • 2 Бойко Българоубиец

    1 1 Отговор
    Сложих им ламарини за половин милиард евро и ги им казах, че са мантинели😏 бухахахах ГЕРБ ПОБЕДА!

    Коментиран от #3

    20:12 25.06.2026

  • 3 Фатмак

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бойко Българоубиец":

    Може ли да си такъв маал0yмнuk????

    20:19 25.06.2026

  • 4 Жалко

    2 0 Отговор
    Властта вместо да си посипе главата с пепел, за подигравка винетките иска да вдига....

    20:24 25.06.2026

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