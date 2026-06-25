ФИФА отваря вратите на международния футбол за Русия

След четиригодишна изолация от световната футболна сцена, Русия получава неочаквана възможност да се завърне в международните турнири. Световната футболна федерация (ФИФА) официално обяви, че предстоящото Световно първенство за юноши до 15 години, което ще се проведе през октомври в Азербайджан, ще бъде отворено за всички свои членове. Макар името на Русия да не бе изрично споменато, от централата потвърдиха пред AFP, че няма изключения – всеки член на ФИФА може да участва.

В руската столица новината бе посрещната с ентусиазъм и надежда. Министърът на спорта Михаил Дегтярев не скри задоволството си, като в социалните мрежи заяви: „Приветстваме решението на ФИФА да позволи на руския национален отбор да се включи в Световното първенство в Азербайджан през октомври 2026 г. Това е ключов момент за реинтеграцията на руските отбори в международния спорт.“

Възможно постепенно облекчаване на санкциите Въпреки че руските национални тимове бяха отстранени от международни състезания през 2022 г., ФИФА никога не е изключвала официално Руската футболна федерация от своите редици. Сега, с този неочакван ход, се отваря врата за поетапно премахване на ограниченията не само за Русия, но и за Беларус. Припомняме, че през май Международният олимпийски комитет препоръча да бъдат отменени санкциите срещу беларуските спортисти, докато тези за руските все още остават в сила.

Решението на ФИФА може да се окаже повратна точка за руските млади таланти, които от години са лишени от възможността да се изявяват на световната сцена.