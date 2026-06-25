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ФИФА отваря вратите на международния футбол за Русия

ФИФА отваря вратите на международния футбол за Русия

25 Юни, 2026 20:42 861 2

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Световната футболна централа дава сигнал за нова ера, допускайки руски отбори до юношеския Мондиал в Азербайджан

ФИФА отваря вратите на международния футбол за Русия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След четиригодишна изолация от световната футболна сцена, Русия получава неочаквана възможност да се завърне в международните турнири. Световната футболна федерация (ФИФА) официално обяви, че предстоящото Световно първенство за юноши до 15 години, което ще се проведе през октомври в Азербайджан, ще бъде отворено за всички свои членове. Макар името на Русия да не бе изрично споменато, от централата потвърдиха пред AFP, че няма изключения – всеки член на ФИФА може да участва.

В руската столица новината бе посрещната с ентусиазъм и надежда. Министърът на спорта Михаил Дегтярев не скри задоволството си, като в социалните мрежи заяви: „Приветстваме решението на ФИФА да позволи на руския национален отбор да се включи в Световното първенство в Азербайджан през октомври 2026 г. Това е ключов момент за реинтеграцията на руските отбори в международния спорт.“

Възможно постепенно облекчаване на санкциите Въпреки че руските национални тимове бяха отстранени от международни състезания през 2022 г., ФИФА никога не е изключвала официално Руската футболна федерация от своите редици. Сега, с този неочакван ход, се отваря врата за поетапно премахване на ограниченията не само за Русия, но и за Беларус. Припомняме, че през май Международният олимпийски комитет препоръча да бъдат отменени санкциите срещу беларуските спортисти, докато тези за руските все още остават в сила.

Решението на ФИФА може да се окаже повратна точка за руските млади таланти, които от години са лишени от възможността да се изявяват на световната сцена.


Русия
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  • 1 Луганск

    11 2 Отговор
    Русия очаква от ФИФА извинение, парично обезщетение, както и уволнение от управлението на всички англосаксонски и еврейски функционери! В противен случай Русия ще наложи санкции на ФИФА и ще ги признае в съда като съучастници на терористите!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    20:47 25.06.2026

  • 2 Дзак

    8 2 Отговор
    Правилно решение!

    20:59 25.06.2026

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