Андре Онана ще продължи да пази за Трабзонспор

Камерунският вратар Андре Онана, който впечатли с изявите си през изминалия сезон, ще остане под рамката на вратата на Трабзонспор и през следващата кампания. Това разкри авторитетният журналист Фабрицио Романо, позовавайки се на свои източници.

Макар че официалното потвърждение от двата клуба все още се очаква, вече е ясно, че Манчестър Юнайтед и Трабзонспор са стигнали до устно споразумение за удължаване на наема на 30-годишния страж. Турският клуб ще заплати определена сума за правата на Онана, като финалните параметри на сделката се доуточняват в момента.

През изминалия сезон Андре Онана изигра ключова роля за успехите на Трабзонспор. Вратарят записа 34 двубоя във всички турнири и бе с основен принос за триумфа на отбора в Купата на Турция – трофей, който донесе радост на феновете и върна клуба на върха на турския футбол.

Припомняме, че през лятото на 2023 година Манчестър Юнайтед привлече Онана от Интер срещу внушителните 50 милиона евро. Въпреки големите очаквания, камерунският национал намери ново предизвикателство в Турция, където бързо се превърна във фаворит на местната публика.