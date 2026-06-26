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Драма на Мондиал 2026: Еквадор шокира Германия, Кот д'Ивоар пише история за 1/16-финалите

Драма на Мондиал 2026: Еквадор шокира Германия, Кот д'Ивоар пише история за 1/16-финалите

26 Юни, 2026 03:06, обновена 26 Юни, 2026 03:10 690 6

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Южноамериканците сътвориха сензация с обрат над Бундестима, докато „слоновете“ елиминираха коравосърдечния дебютант Кюрасао

Драма на Мондиал 2026: Еквадор шокира Германия, Кот д'Ивоар пише история за 1/16-финалите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Последните срещи от Група Е на Световното първенство по футбол през 2026 г. предложиха спираща дъха драма, която прати три отбора в следващата фаза на турнира. На „МетЛайф Стейдиъм“ в Ню Джързи Еквадор надделя над лидера Германия с 2:1 след знаменит обрат, докато в паралелния мач във Филаделфия Кот д'Ивоар пречупи Кюрасао с 2:0.

С тези резултати Германия печели групата с 6 точки (благодарение на по-добра гол-разлика), следвана от Кот д'Ивоар също с 6 точки. Еквадор събира актив от 4 точки и се класира за директните елиминации като един от най-добрите трети отбори в новия формат на турнира. Симпатичният тим на Кюрасао отпада от надпреварата.

Еквадор възкръсна срещу Бундестима

Двубоят за еквадорците започна по кошмарен начин. Още във 2-рата минута Лерой Сане изведе Германия напред след асистенция на Флориан Вирц. Футболистите на Себастиан Бекасесе обаче показаха изключителен дух и изравниха в 9-ата минута чрез Нилсон Ангуло, който се възползва от грешка в германската халфова линия и преодоля Мануел Нойер.

В началото на второто полувреме главният съдия Тори Пенсо отсъди дузпа за Германия за нарушение срещу Кай Хаверц, но след намесата на ВАР решението бе отменено заради предходен фаул на Сане. Големият триумф за „Ла Три“ настъпи в 77-ата минута, когато Гонсало Плата отбеляза победния гол, пращайки трибуните в еуфория. Според спортната секция на Yahoo Sports, това е едва второто класиране на Еквадор за елиминации на Световно първенство в историята им. Още подробности за развоя можете да прочетете в анализа наThe Athletic.

„Слоновете“ за първи път напред в историята си

Във Филаделфия Кот д'Ивоар не остави място за изненада срещу коравия тим на Кюрасао. Героят на вечерта за африканската нация стана Николас Пепе, който отбеляза и двете попадения – по едно във всяко полувреме. Кюрасао, които в предния кръг спечелиха историческа първа точка след геройства на вратаря си Елой Рум, оказаха съпротива, но нямаха сили за нов подвиг срещу селекцията на Емерс Фае.

Както отбелязва френската медия France 24, това е исторически момент за Кот д'Ивоар, тъй като страната прескача груповата фаза на Световно първенство за първи път в своята история при четирите си участия.

Крайно класиране в Група Е:

  • Германия – 6 т. (гол-разлика +6)
  • Кот д'Ивоар – 6 т. (гол-разлика +2)
  • Еквадор – 4 т. (гол-разлика 0)
  • Кюрасао – 1 т. (гол-разлика -8)


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е най отвратителното световно

    4 1 Отговор
    За моите шейсет и пет години живот. Пълна порнография и пълен потрес.

    Коментиран от #2

    03:20 26.06.2026

  • 2 Подкрепям те

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това е най отвратителното световно":

    Абсолютно.Да живее тотото.

    04:01 26.06.2026

  • 3 Ха ха

    1 0 Отговор
    Иначе много им отиват розовите най-нови пантофки.Как пък един отбор не обу черни или сини бутонки.

    04:04 26.06.2026

  • 4 Лост

    1 0 Отговор
    Германия печели групата не, защото има по-добра голова разлика,а защото е победила Кот дИвоар в директния двубой.

    04:06 26.06.2026

  • 5 Е, не е

    0 0 Отговор
    Голова разлика, а гол-разлика. Като задължително дистанция, а не разстяние. Или въглероден диоксит, а не въглероден двуокис. Все евроценностни изрази.

    04:34 26.06.2026

  • 6 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    ГолЕм май мууннарник, бре. Няма значение за коя държава от кой континент, аффрикуните риттатт топката и развличат масите. Една снимкай достатъчна да ти се отще да ги гледаш.

    04:41 26.06.2026

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