Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мондиал 2026 изравни рекорда за най-много отбелязани автоголове

Мондиал 2026 изравни рекорда за най-много отбелязани автоголове

26 Юни, 2026 08:28 454 3

  • рекорд-
  • автоголове-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

След попадението на тунизиеца Елис Скири в собствената му врата по време на мача срещу Нидерландия (1:2) в третия кръг от груповата фаза, общият брой на автоголовете на шампионата достигна 12

Мондиал 2026 изравни рекорда за най-много отбелязани автоголове - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Настоящото Световно първенство вече изравни рекорда за най-много отбелязани автоголове в историята на турнира.

След попадението на тунизиеца Елис Скири в собствената му врата по време на мача срещу Нидерландия (1:2) в третия кръг от груповата фаза, общият брой на автоголовете на шампионата достигна 12.

По този начин Мондиал 2026 се нареди до Световното първенство през 2018 г., което досега държеше еднолично рекорда със същия брой автоголове.

Забележително е, че освен на тези два турнира, на никое друго световно първенство не са били отбелязвани повече от пет гола в собствената врата.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йордан

    0 0 Отговор
    Ние също имаме рекорд. Два автогола от един и същ състезател е постигнал Иван Вуцов на световното по футбол през 1966 година в Англия.

    08:32 26.06.2026

  • 2 Логично

    1 0 Отговор
    С увеличения брой отбори и мачове, това първенство не може да се сравнява с предишните. Ако за 50 мача в предишното са се отбелязали 5 автогола, а сега за 70 мача - 6 автогола, то като нетна бройка са повече, но коефициента за автоголове на мач даже може да е по-нисък

    08:47 26.06.2026

  • 3 Дзак

    0 0 Отговор
    Дано изненадите продължат и през следващите фази!

    08:54 26.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове