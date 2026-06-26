Ключовият дуел в група „D“ на Мондиал 2026 приключи без победител

Парагвай и Австралия завършиха на нулево равенство – резултат, който още преди първия съдийски сигнал изглеждаше като най-логичния изход от срещата. Двата тима изиграха премерен, предпазлив и почти изцяло лишен от рискове мач на „Леви’с Стейдиъм“ в Сан Франциско, като 0:0 се оказа идеалният сценарий за продължаване напред и за двата съперника.

САЩ вече си бяха гарантирали първото място, а Турция отпадна след две поредни загуби. Така битката за второто място се свеждаше до този двубой. Австралия имаше леко предимство заради по-добрата голова разлика, а Парагвай знаеше, че 4 точки почти сигурно го класират като един от най-добрите трети.

Това превърна мача в шахматна партия, в която пресметливостта надделя над амбицията за победа.

Това бе първият сблъсък между двата тима на световни финали и първа среща от 2010 г. насам. Австралия продължи серията си без загуба срещу Парагвай – вече пет поредни мача.

Австралия започна по-активно, като още в 4-ата минута Джаксън Ървайн тества Орландо Хил.

До края на първата част „кенгурата“ отправиха още няколко точни удара, но без реална опасност.

Парагвай отговори чак след почивката, когато Маурисио стреля от дистанция, но Патрик Бийч улови без проблем.

В 82-рата минута двата тима си размениха редки проблясъци в атака – Енсисо стреля в аут, а Бос не успя да нанесе силен удар от добра позиция.

В последните секунди Маурисио и Тете Йенги отправиха по един точен удар, но без промяна в резултата.

И двата отбора излязоха с ясната идея да не рискуват.

Парагвай разчиташе на опита на Габриел Авалос и креативността на Хулио Енсисо.

Австралия заложи на младостта – Нестори Иранкунда бе най-опасният в предни позиции.

Но и едните, и другите играеха с мисълта, че точката е златна.

Австралия почти сигурно продължава като втори и ще срещне подгласника от група „G“, където са Белгия, Египет, Иран и Нова Зеландия.

Парагвай очаква класирането на третите отбори, но шансовете му са отлични.