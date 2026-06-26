Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ключовият дуел в група „D“ на Мондиал 2026 приключи без победител

Ключовият дуел в група „D“ на Мондиал 2026 приключи без победител

26 Юни, 2026 07:08 1 396 2

  • парагвай-
  • австралия-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • футбол

Двата тима изиграха премерен, предпазлив и почти изцяло лишен от рискове мач на „Леви’с Стейдиъм“ в Сан Франциско

Ключовият дуел в група „D“ на Мондиал 2026 приключи без победител - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Парагвай и Австралия завършиха на нулево равенство – резултат, който още преди първия съдийски сигнал изглеждаше като най-логичния изход от срещата. Двата тима изиграха премерен, предпазлив и почти изцяло лишен от рискове мач на „Леви’с Стейдиъм“ в Сан Франциско, като 0:0 се оказа идеалният сценарий за продължаване напред и за двата съперника.

САЩ вече си бяха гарантирали първото място, а Турция отпадна след две поредни загуби. Така битката за второто място се свеждаше до този двубой. Австралия имаше леко предимство заради по-добрата голова разлика, а Парагвай знаеше, че 4 точки почти сигурно го класират като един от най-добрите трети.

Това превърна мача в шахматна партия, в която пресметливостта надделя над амбицията за победа.

Това бе първият сблъсък между двата тима на световни финали и първа среща от 2010 г. насам. Австралия продължи серията си без загуба срещу Парагвай – вече пет поредни мача.

Австралия започна по-активно, като още в 4-ата минута Джаксън Ървайн тества Орландо Хил.

До края на първата част „кенгурата“ отправиха още няколко точни удара, но без реална опасност.

Парагвай отговори чак след почивката, когато Маурисио стреля от дистанция, но Патрик Бийч улови без проблем.

В 82-рата минута двата тима си размениха редки проблясъци в атака – Енсисо стреля в аут, а Бос не успя да нанесе силен удар от добра позиция.

В последните секунди Маурисио и Тете Йенги отправиха по един точен удар, но без промяна в резултата.

И двата отбора излязоха с ясната идея да не рискуват.

Парагвай разчиташе на опита на Габриел Авалос и креативността на Хулио Енсисо.

Австралия заложи на младостта – Нестори Иранкунда бе най-опасният в предни позиции.

Но и едните, и другите играеха с мисълта, че точката е златна.

Австралия почти сигурно продължава като втори и ще срещне подгласника от група „G“, където са Белгия, Египет, Иран и Нова Зеландия.

Парагвай очаква класирането на третите отбори, но шансовете му са отлични.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    А Турция победи САЩ.

    07:10 26.06.2026

  • 2 оня с коня

    2 0 Отговор
    3-2 в 98 мин.

    07:15 26.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове