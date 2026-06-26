Байерн Мюнхен с още един силен трансфер

Байерн Мюнхен уреди привличането на още една от звездите на Мондиал 2026. Баварците се договориха с Айнтрахт Франкфурт за трансфера на германския национал Натаниел Браун. Двата клуба имат пълно съгласие по всички детайли на сделката.
Германският шампион ще плати 55 млн. евро за правата на 23-годишния ляв бек.
Натаниел Браун вече беше договорил личните си условия с Байерн, като желанието му беше единствено да премине при баварците, въпреки че към него интерес имаха Арсенал и Челси.
Айнтрахт привлече Нене Браун през 2024 година от Нюрнберг за едва 3.5 млн. евро.
🚨💥 EXCLUSIVE | Nathaniel Brown to FC Bayern - DONE DEAL ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 25, 2026
Full agreement with Eintracht now reached after Brown had already agreed personal terms with Bayern as revealed.
€55m. Contract until 2031. Brown only wanted Bayern. Bayern have now finalised everything, beating… pic.twitter.com/yBMenhu4h0
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