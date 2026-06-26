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Байерн Мюнхен с още един силен трансфер

Байерн Мюнхен с още един силен трансфер

26 Юни, 2026 07:30 734 0

  • байерн мюнхен-
  • мондиал 2026-
  • айнтрахт франкфурт-
  • натаниел браун-
  • футбол

Баварците се договориха с Айнтрахт Франкфурт за трансфера на германския национал Натаниел Браун

Байерн Мюнхен с още един силен трансфер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен уреди привличането на още една от звездите на Мондиал 2026. Баварците се договориха с Айнтрахт Франкфурт за трансфера на германския национал Натаниел Браун. Двата клуба имат пълно съгласие по всички детайли на сделката.

Германският шампион ще плати 55 млн. евро за правата на 23-годишния ляв бек.

Натаниел Браун вече беше договорил личните си условия с Байерн, като желанието му беше единствено да премине при баварците, въпреки че към него интерес имаха Арсенал и Челси.

Айнтрахт привлече Нене Браун през 2024 година от Нюрнберг за едва 3.5 млн. евро.


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