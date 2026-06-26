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Арда Гюлер счупи рекорд и заяви: Играх слабо, всички критики са основателни

Арда Гюлер счупи рекорд и заяви: Играх слабо, всички критики са основателни

26 Юни, 2026 11:30 817 0

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Гюлер вкара на 21 години и 120 дни и надмина рекорда на Емре Бельозоглу, който отбеляза за националния отбор на световно първенство на 21 години и 275 дни

Арда Гюлер счупи рекорд и заяви: Играх слабо, всички критики са основателни - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Арда Гюлер стана най-младият голмайстор в историята на турския национален отбор на световни първенства. Халфът на Реал Мадрид се разписа за 1:1 в 10-ата минута при победата над САЩ с 3:2 на Мондиал 2026.

Гюлер вкара на 21 години и 120 дни и надмина рекорда на Емре Бельозоглу, който отбеляза за националния отбор на световно първенство на 21 години и 275 дни.

Арда Гюлер, който беше обявен за играч на мача след победата над САЩ, призна, че приема всички критики.

„Всички критики са основателни и трябва да ги приемем. Аз играх зле, никой от нас не игра добре. Надявам се да можем да подобрим ситуацията занапред“, каза Арда Гюлер.


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