Арда Гюлер счупи рекорд и заяви: Играх слабо, всички критики са основателни

Арда Гюлер стана най-младият голмайстор в историята на турския национален отбор на световни първенства. Халфът на Реал Мадрид се разписа за 1:1 в 10-ата минута при победата над САЩ с 3:2 на Мондиал 2026.

Гюлер вкара на 21 години и 120 дни и надмина рекорда на Емре Бельозоглу, който отбеляза за националния отбор на световно първенство на 21 години и 275 дни.

Арда Гюлер, който беше обявен за играч на мача след победата над САЩ, призна, че приема всички критики.

„Всички критики са основателни и трябва да ги приемем. Аз играх зле, никой от нас не игра добре. Надявам се да можем да подобрим ситуацията занапред“, каза Арда Гюлер.