Нагелсман стоически след загубата от Еквадор: „Трябва да се поучим и да гледаме напред“

Старши треньорът на националния отбор на Германия Юлиан Нагелсман запази стоическо спокойствие след поражението с 1:2 от Еквадор в последния мач от груповата фаза на Световното първенство. Въпреки загубата германците вече бяха осигурили място в директните елиминации, а наставникът подчерта, че фокусът трябва да остане върху предстоящите предизвикателства.

Германия поведе рано в срещата след гол на Лерой Сане, но не успя да задържи преднината и допусна обрат. Според Нагелсман това е урок, който тимът трябва да използва в следващите си мачове.

„Трябва да се поучим от загубата и да подобрим представянето си, но също така трябва да гледаме напред“, заяви селекционерът, цитиран от агенция Reuters. „В понеделник е важно да започнем добре.“

Нагелсман коментира, че отборът му е загубил контрол над играта именно след като е повел в резултата. Според него германските футболисти трябва да бъдат „по-спокойни и по-активни в определени ситуации“, за да не позволяват подобни обрати.

„Когато имаш толкова добро начало и поведеш, трябва да си търпелив, за да намериш пространствата за изграждане на играта. Загубихме контрол, след като поведохме.“

Треньорът изрази задоволство от представянето на голмайстора Сане: „Бях много щастлив. Той беше в добра позиция. Наистина се справи добре.“

В хода на мача Нагелсман направи няколко промени, включително смяната на халфа Александър Павлович на полувремето и включването на Феликс Нмеча в 64-ата минута. Въпреки това той отказа да отправи критики към когото и да е от играчите.

„Това е проблем, който имаш като треньор – вкарваш един, пускаш друг. Феликс и Павло се справиха много добре, дадоха ни добър старт за мача... Не планирах да оставя никой от тях на пейката.“

Селекционерът не пожела да разкрие как може да изглежда титулярният състав на Германия в първия мач от директните елиминации.

„Ще проведем тренировката в неделя и ще вземем решение. Ще видим кой ще започне.“