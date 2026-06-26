Мондиал 26 се превърна в най-посещаваният в историята

Мондиал 2026 се превърна в турнира с най-много зрители по стадионите в цялата история на надпреварата.

Новият връх беше достигнат, след като беше премината границата от 3,6 милиона фенове. Това се случи снощи на мачовете Еквадор – Германия и Кюрасао - Кот д'Ивоар.

Досегашният рекорд за най-висока посещаемост принадлежеше на Мондиал 1994, чийто домакин бяха единствено Съединените щати. Тогава по трибуните на стадионите присъстваха общо 3,5 милиона зрители.

Сега обаче тепърва ще се играят още и още двубои, което означава, че бройката присъстващи на стадионите ще нарасне драстично.

През 1994 година обаче участваха двойно по-малко отбори – 24.

С изиграни 52 мача Мондиалът, на който станахме четвърти в света, имаше средна посещаемост от 68 626 фенове на двубой.

За сравнение, настоящият турнир, с 56 изиграни срещи до момента от общо предвидени 104, има средно по 64 381 зрители.

Основната причина за многото фенове е, че в Щатите има най-големи стадиони от всички други страни по света.