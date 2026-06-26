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Мондиал 26 се превърна в най-посещаваният в историята

Мондиал 26 се превърна в най-посещаваният в историята

26 Юни, 2026 09:59 503 5

  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • футбол-
  • зрители-
  • фенове

Новият връх беше достигнат, след като беше премината границата от 3,6 милиона фенове

Мондиал 26 се превърна в най-посещаваният в историята - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мондиал 2026 се превърна в турнира с най-много зрители по стадионите в цялата история на надпреварата.

Новият връх беше достигнат, след като беше премината границата от 3,6 милиона фенове. Това се случи снощи на мачовете Еквадор – Германия и Кюрасао - Кот д'Ивоар.

Досегашният рекорд за най-висока посещаемост принадлежеше на Мондиал 1994, чийто домакин бяха единствено Съединените щати. Тогава по трибуните на стадионите присъстваха общо 3,5 милиона зрители.

Сега обаче тепърва ще се играят още и още двубои, което означава, че бройката присъстващи на стадионите ще нарасне драстично.

През 1994 година обаче участваха двойно по-малко отбори – 24.

С изиграни 52 мача Мондиалът, на който станахме четвърти в света, имаше средна посещаемост от 68 626 фенове на двубой.

За сравнение, настоящият турнир, с 56 изиграни срещи до момента от общо предвидени 104, има средно по 64 381 зрители.

Основната причина за многото фенове е, че в Щатите има най-големи стадиони от всички други страни по света.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    3 2 Отговор
    Вижте стадионите в САЩ

    Коментиран от #2, #3, #4

    10:06 26.06.2026

  • 2 смях в залата

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Имат и бензин,дизел и хубави коли и мак доналдс и пари за билети. Затова имат големи стадиони и добри спортисти

    10:23 26.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    1 0 Отговор
    Що ли са ПЪЛНИ стадионите в САЩ.

    10:47 26.06.2026

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