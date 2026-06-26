Мондиал 26 се превърна в най-посещаваният в историята

Мондиал 2026 се превърна в турнира с най-много зрители по стадионите в цялата история на надпреварата.
Новият връх беше достигнат, след като беше премината границата от 3,6 милиона фенове. Това се случи снощи на мачовете Еквадор – Германия и Кюрасао - Кот д'Ивоар.
Досегашният рекорд за най-висока посещаемост принадлежеше на Мондиал 1994, чийто домакин бяха единствено Съединените щати. Тогава по трибуните на стадионите присъстваха общо 3,5 милиона зрители.
Сега обаче тепърва ще се играят още и още двубои, което означава, че бройката присъстващи на стадионите ще нарасне драстично.
През 1994 година обаче участваха двойно по-малко отбори – 24.
С изиграни 52 мача Мондиалът, на който станахме четвърти в света, имаше средна посещаемост от 68 626 фенове на двубой.
За сравнение, настоящият турнир, с 56 изиграни срещи до момента от общо предвидени 104, има средно по 64 381 зрители.
Основната причина за многото фенове е, че в Щатите има най-големи стадиони от всички други страни по света.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
Коментиран от #2, #3, #4
10:06 26.06.2026
2 смях в залата
До коментар #1 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":Имат и бензин,дизел и хубави коли и мак доналдс и пари за билети. Затова имат големи стадиони и добри спортисти
10:23 26.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
10:47 26.06.2026