Педри пожела трансфер на Хулиан Алварес в Барселона

Полузащитникът на Барселона Педри открито заяви, че се надява нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес да облече фланелката на каталунците. В изявление пред RTVE той подчерта, че аржентинецът е сред най-висококачествените футболисти в света и би бил огромно подсилване за тима. „Харесвам Хулиан Алварес. Надявам се да премине в Барса. Искам сделката да се осъществи. Той е един от най-добрите играчи, а ние искаме най-добрите в Барса“, заяви Педри, като по този начин даде ясен сигнал за желанието на съблекалнята да види нападателя на „Камп Ноу“.

Ситуацията около Алварес се развива динамично, след като самият футболист публично поиска от Атлетико да бъде продаден. Договорът му с мадридчани е до лятото на 2030 г., но аржентинецът смята, че е настъпил моментът за промяна. „Трансферът би бил най-добрият вариант за всички“, заяви той, настоявайки клубът да го освободи. През сезон 2025/26 Алварес изигра 49 мача във всички турнири, в които отбеляза 20 гола и даде 9 асистенции — статистика, която само засилва интереса към него.

Потенциалният трансфер вече се превръща в една от най-обсъжданите теми в испанския футбол, а думите на Педри допълнително подхранват очакванията, че Барселона ще направи опит да привлече нападателя. Дали каталунците ще успеят да постигнат договорка с Атлетико, предстои да се види, но желанието на играчите и самия Алварес вече е ясно изразено.