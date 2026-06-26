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Треньорът на Кот д'Ивоар се заяде с Бастиан Швайнщайгер заради коментар

Треньорът на Кот д'Ивоар се заяде с Бастиан Швайнщайгер заради коментар

26 Юни, 2026 10:58 808 2

  • кот д'ивоар-
  • емерс фае-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • германия-
  • бастиан швайнщайгер

Когато познаваш футбола като него, е странно да говориш по този начин

Треньорът на Кот д'Ивоар се заяде с Бастиан Швайнщайгер заради коментар - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Кот д'Ивоар Емерс Фае смята, че коментарите на световния шампион с Германия от 2014-а Бастиан Швайнщайгер могат да бъдат сметнати за расистки, след като бившият полузащитник описа африканския футбол като "див" и "нетрадиционен".

Легендата на Байерн (Мюнхен) е коментатор на Мондиал 2026 за германската телевизия ARD, а преди мача на Бундестима срещу "слоновете" той заяви, че трябва да бъдат "готови за неочаквани неща". Той добави, че съперникът им играе "африкански футбол", който характеризира като "малко нетрадиционен на моменти, леко див и не толкова тактически". Германия победи Кот д'Ивоар с 2:1 във втория си мач от група "E" през миналата седмица.

Попитан за мнение след победата на африканците срещу Кюрасао с 2:0, с което тимът му завърши втори в групата и продължи към елиминационната фаза, Фае каза пред медиите, че е разочарован от коментарите на Швайнщайгер.

"Когато познаваш футбола като него, е странно да говориш по този начин... ние бихме го наказали като "расистко", ако наричахме нещата с истинските им имена. Такова е положението. В днешно време живеем в свят, в който всеки е свободен да каже каквото мисли. Не мога да променя неговата перспектива. Не мога да променя начина, по който говори. Това, което мога да направя, е да покажа на терена, че играта на Африка не е просто физическа. Ние играем много технично и много тактически", заяви Емерс Фае, .

Наставникът на африканския тим заяви, че е привърженик на игровия стил на Швайнщайгер, а дори един от приятелите му е дал прякор "Бастиан", но не иска да премисля ситуацията прекалено.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Бесен

    3 1 Отговор
    Когато няма аргументи,най лесно "бихме го определили,като расизъм".Айде" бактън " вече с този расизъм.Човека е казал,че просто играете "здрав" футбол,къде отиде расизъм ала бала

    11:24 26.06.2026

  • 2 12345

    1 2 Отговор
    ами Басти им е казал истината,ама за черните като не им оттърва веднага другите са расисти

    11:25 26.06.2026

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