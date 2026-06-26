Ди Каприо и Брад Пит украсиха мача Турция – САЩ

Звезден блясък озари Лос Анджелис по време на двубоя от третия кръг на Световното първенство по футбол между Турция и САЩ (3:2). Мачът на стадион „СоФи“ се превърна не само в спортно събитие, но и в истински парад на холивудски величия.

Сред публиката бяха забелязани Леонардо ди Каприо, Брад Пит, Аштън Кътчър, Едуард Нортън, Колин Фарел, Джесика Алба, Уил Фарел, Джеймс Камерън и Оуен Уилсън. Присъствието им предизвика истински фурор сред феновете, които не пропуснаха да снимат звездите по трибуните.

Брад Пит дори демонстрира открита подкрепа за американския тим – актьорът беше облечен с фланелка на националния отбор на САЩ и празнуваше бурно и двата гола на своя тим. Той изгледа срещата в компанията на своя приятел и колега Едуард Нортън.

Истинското шоу обаче дойде от Парис Хилтън. На 45 години тя доказа, че все още знае как да привлича вниманието. Хилтън изненада всички, когато се появи на терена, за да открие церемонията – облечена в тематична рокля с американското знаме, високи ботуши и слънчеви очила.

С нея бяха и двете ѝ деца – Финикс (3 г.) и Лондон (2 г.). След като получи мач топката, тя я показа с усмивка към публиката, преди да я постави на стойката, а трибуните избухнаха в аплодисменти.

На стадиона присъстваха и бившите баскетболни звезди Дуейн Уейд и Скоти Пипен, които също привлякоха вниманието на феновете.

В официалната ложа бе забелязана и Уша Ванс – съпруга на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, което подчерта високия обществен интерес към срещата.