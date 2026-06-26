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Удар за Левски за старта на Шампионска лига

Удар за Левски за старта на Шампионска лига

26 Юни, 2026 15:00 954 5

  • мустафа сангаре-
  • футбол-
  • левски-
  • шампионска лига-
  • контузия

Нападателят е контузен, а прогнозите са, че няма да се възстанови до 7 юли

Удар за Левски за старта на Шампионска лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Левски ще бъде без Мустафа Сангаре в първия си официален мач за сезона - гостуването на Борац в Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската лига. Нападателят е контузен, а прогнозите са, че няма да се възстанови до 7 юли, когато ще се играе мачът. Има надежди, че той ще е готов за реванша, но те не са големи, пише „Мач Телеграф“.

Малиецът напоследък е преследван от доста травми. Сангаре почти не игра в края на миналия сезон. След като се завърна след контузия, той получи нова в дербито с ЦСКА, което беше в предпоследния кръг, но отново напусна терена с травма. Тогава той влезе на почивката като резерва, но излезе около 60-ата минута. Заради тази си контузия Сангаре стартира подготовката на облекчен режим, но е получил отново проблем на същото място.

Със сигурност аут за мачовете с Борац, а и не само, е Стипе Вуликич, който се контузи тежко в края на миналия сезон и все още не се знае кога ще се завърне, но със сигурност няма да е скоро.

Към днешна дата има още двама контузени в Левски, Карл Фабиен и Асен Митков, но се очаква те да бъдат на линия за старта на сезона.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментар

    7 2 Отговор
    Ударът ще дойде по-късно днес или най късно в понеделник, когато Левски бъдат извадени от евротурнирите и им бъде спряно финансирането от УЕФА заради дългогодишната обвързаност с имена от списъка Магнитски. Сиракови са откраднали над един милион от Левски за последните две години

    15:03 26.06.2026

  • 2 Лост

    3 1 Отговор
    Искаха му много пари.Зимата той искаше да си ходи.Ако го бяха продали тогава,нямаше да имат проблеми сега.

    15:09 26.06.2026

  • 3 Улав

    3 2 Отговор
    Кой е тоя бе

    15:20 26.06.2026

  • 4 Левски

    1 3 Отговор
    Няма проблем ще играе Хуан Перея.

    15:23 26.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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