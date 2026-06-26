Удар за Левски за старта на Шампионска лига

Левски ще бъде без Мустафа Сангаре в първия си официален мач за сезона - гостуването на Борац в Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската лига. Нападателят е контузен, а прогнозите са, че няма да се възстанови до 7 юли, когато ще се играе мачът. Има надежди, че той ще е готов за реванша, но те не са големи, пише „Мач Телеграф“.

Малиецът напоследък е преследван от доста травми. Сангаре почти не игра в края на миналия сезон. След като се завърна след контузия, той получи нова в дербито с ЦСКА, което беше в предпоследния кръг, но отново напусна терена с травма. Тогава той влезе на почивката като резерва, но излезе около 60-ата минута. Заради тази си контузия Сангаре стартира подготовката на облекчен режим, но е получил отново проблем на същото място.

Със сигурност аут за мачовете с Борац, а и не само, е Стипе Вуликич, който се контузи тежко в края на миналия сезон и все още не се знае кога ще се завърне, но със сигурност няма да е скоро.

Към днешна дата има още двама контузени в Левски, Карл Фабиен и Асен Митков, но се очаква те да бъдат на линия за старта на сезона.