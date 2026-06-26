Огромно напрежение в Уругвай - Валверде и компания скочиха на треньора

Напрежението в Уругвай преди решителния мач с Испания, който е от 3 часа на 27 юни, се е покачило до огромни нива. Местното издание "El Espectador" разкри за сериозни търкания между лидерите на отбора и аржентинския селекционер Марсело Биелса.

Групата, сформирана от Федерико Валверде, Серхио Роше, Мануел Угарте и Родриго Бентанкур, е поискала да говори насаме с Биелса, за да му каже, че не им харесва начинът, по който играе отборът и как трябва да излязат те терена срещу Испания. Те искат да играят с нисък блок и контраатака срещу отбора, воден от Луис де ла Фуенте.

Отделно от това, основните играчи са се оплакали от интензивността на тренировките и контузиите, които са получили някои от националите на Уругвай.

Предвид тази ситуация, Биелса се срещна с всички играчи, за да обсъдят въпроса и междувременно да ги упрекне, че някои футболисти са искали той да не остава начело на Уругвай, след като не повика легендата Луис Суарес. Според "El Espectador" Биелса е казал, че срещу Испания трябва да се играе така, сякаш са огледален образ - тоест да се търси притежание на топката и постепенни атаки, и е заключил, че играчите с контузии, са тези, които го подкрепят най-силно.