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Огромно напрежение в Уругвай - Валверде и компания скочиха на треньора

Огромно напрежение в Уругвай - Валверде и компания скочиха на треньора

26 Юни, 2026 14:30 1 159 5

  • марсело биелса-
  • уругвай-
  • испания-
  • световно първенство-
  • мондиал 2006

Отделно от това, основните играчи са се оплакали от интензивността на тренировките и контузиите, които са получили някои от националите на Уругвай

Огромно напрежение в Уругвай - Валверде и компания скочиха на треньора - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Напрежението в Уругвай преди решителния мач с Испания, който е от 3 часа на 27 юни, се е покачило до огромни нива. Местното издание "El Espectador" разкри за сериозни търкания между лидерите на отбора и аржентинския селекционер Марсело Биелса.

Групата, сформирана от Федерико Валверде, Серхио Роше, Мануел Угарте и Родриго Бентанкур, е поискала да говори насаме с Биелса, за да му каже, че не им харесва начинът, по който играе отборът и как трябва да излязат те терена срещу Испания. Те искат да играят с нисък блок и контраатака срещу отбора, воден от Луис де ла Фуенте.

Отделно от това, основните играчи са се оплакали от интензивността на тренировките и контузиите, които са получили някои от националите на Уругвай.

Предвид тази ситуация, Биелса се срещна с всички играчи, за да обсъдят въпроса и междувременно да ги упрекне, че някои футболисти са искали той да не остава начело на Уругвай, след като не повика легендата Луис Суарес. Според "El Espectador" Биелса е казал, че срещу Испания трябва да се играе така, сякаш са огледален образ - тоест да се търси притежание на топката и постепенни атаки, и е заключил, че играчите с контузии, са тези, които го подкрепят най-силно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Напълно нормално

    7 2 Отговор
    Валверде си е типичен скандалджия, който иска да прави един отличен мач, а след това да мързелува в останалите 10 мача.
    Другията в групата е Бентанкур, играч на Тотнъм, който участава в групичката там на футболисти, които успяха да наложат мързела си в този отбор и се спасиха по чудо от изпадане.
    Първата работа на Моуриньо трябва да бъде да се освободи от Валверде час по-скоро, както Тотнъм от другия мързел.

    14:36 26.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дзак

    3 0 Отговор
    Дано продължат. Ще бъде твърде интересен мач. Вероятно ще гледаме моменти във ФИФА.ком.

    15:16 26.06.2026

  • 4 Читател

    4 0 Отговор
    Марсело биелса е малко луд но в случая той е шефа и тези звезди трябва да слушат.

    15:21 26.06.2026

  • 5 Зико

    0 0 Отговор
    Според мнозина Биелса е най-добрият треньор на последните 15-20 години. Мнозина негови бивши подупечни футболисти са успешни треньори днес. И не само това, но и му благодарят за наученото. Предполагам силно са му се молели от федерацията да поеме Уругвай. Причината също се вижда вече.

    16:20 26.06.2026

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