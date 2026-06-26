Огромно напрежение в Уругвай - Валверде и компания скочиха на треньора

Напрежението в Уругвай преди решителния мач с Испания, който е от 3 часа на 27 юни, се е покачило до огромни нива. Местното издание "El Espectador" разкри за сериозни търкания между лидерите на отбора и аржентинския селекционер Марсело Биелса.
Групата, сформирана от Федерико Валверде, Серхио Роше, Мануел Угарте и Родриго Бентанкур, е поискала да говори насаме с Биелса, за да му каже, че не им харесва начинът, по който играе отборът и как трябва да излязат те терена срещу Испания. Те искат да играят с нисък блок и контраатака срещу отбора, воден от Луис де ла Фуенте.
Отделно от това, основните играчи са се оплакали от интензивността на тренировките и контузиите, които са получили някои от националите на Уругвай.
Предвид тази ситуация, Биелса се срещна с всички играчи, за да обсъдят въпроса и междувременно да ги упрекне, че някои футболисти са искали той да не остава начело на Уругвай, след като не повика легендата Луис Суарес. Според "El Espectador" Биелса е казал, че срещу Испания трябва да се играе така, сякаш са огледален образ - тоест да се търси притежание на топката и постепенни атаки, и е заключил, че играчите с контузии, са тези, които го подкрепят най-силно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Напълно нормално
Другията в групата е Бентанкур, играч на Тотнъм, който участава в групичката там на футболисти, които успяха да наложат мързела си в този отбор и се спасиха по чудо от изпадане.
Първата работа на Моуриньо трябва да бъде да се освободи от Валверде час по-скоро, както Тотнъм от другия мързел.
14:36 26.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дзак
15:16 26.06.2026
4 Читател
15:21 26.06.2026
5 Зико
16:20 26.06.2026