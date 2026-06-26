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Скочиха на жената на сина на Анчелоти заради Неймар (ВИДЕО)

Скочиха на жената на сина на Анчелоти заради Неймар (ВИДЕО)

26 Юни, 2026 13:59 1 274 1

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  • мондиал 2026

При победата с 3:0 над Шотландия, камерите заснеха Давиде Анчелоти, помощник-треньор и син на треньора Карло Анчелоти, който клати глава, докато Неймар получаваше последните инструкции преди да влезе в игра

Скочиха на жената на сина на Анчелоти заради Неймар (ВИДЕО) - 1
Снимка:
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Едно действие от само няколко секунди се превърна в един от големите спорове за Бразилия по време на Световното първенство. При победата с 3:0 над Шотландия, камерите заснеха Давиде Анчелоти, помощник-треньор и син на треньора Карло Анчелоти, който клати глава, докато Неймар получаваше последните инструкции преди да влезе в игра.

Този момент бързо стана популярен в социалните мрежи и много фенове го тълкуваха като несъгласие от страна на Давиде с решението звездата да се появи на терена. Теория, която се разпространи без никакви доказателства и предизвика вълна от критики към младия италианския треньор.

Въпреки това, отговорът не дойде от Давиде Анчелоти, а от съпругата му. Ана Галоча публикува съобщение в социалните си мрежи, разкривайки, че видеото се тълкува по напълно погрешен начин и разкри за обиди, които семейството ѝ получава в последните часове.

"Знаете ли, че тълкувате едно действие по напълно погрешен начин, без никаква връзка с реалността. Сега получавам безброй обиди? Ние сме първите, които искат Бразилия да спечели", написа тя.


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  • 1 Трол

    1 0 Отговор
    Семейство Анчелоти много бързо разбраха какво означава да си честен в този живот.

    15:17 26.06.2026

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