Скочиха на жената на сина на Анчелоти заради Неймар (ВИДЕО)

Едно действие от само няколко секунди се превърна в един от големите спорове за Бразилия по време на Световното първенство. При победата с 3:0 над Шотландия, камерите заснеха Давиде Анчелоти, помощник-треньор и син на треньора Карло Анчелоти, който клати глава, докато Неймар получаваше последните инструкции преди да влезе в игра.

Filho do Ancelloti parecia não ter gostado da entrada do Neymar? pic.twitter.com/fXz201YVuf — Pavão Misterious (@misteriouspavao) June 25, 2026

Този момент бързо стана популярен в социалните мрежи и много фенове го тълкуваха като несъгласие от страна на Давиде с решението звездата да се появи на терена. Теория, която се разпространи без никакви доказателства и предизвика вълна от критики към младия италианския треньор.

Въпреки това, отговорът не дойде от Давиде Анчелоти, а от съпругата му. Ана Галоча публикува съобщение в социалните си мрежи, разкривайки, че видеото се тълкува по напълно погрешен начин и разкри за обиди, които семейството ѝ получава в последните часове.

"Знаете ли, че тълкувате едно действие по напълно погрешен начин, без никаква връзка с реалността. Сега получавам безброй обиди? Ние сме първите, които искат Бразилия да спечели", написа тя.