Президентът на ФИФА удиви света

Президентът на ФИФА Джани Инфантино удиви света. Причина за това бяха кадри от вчерашните мачове от група „Е“.

Телевизионни кадри показаха шефът на световната централа в първите минути на срещите Еквадор - Германия и Кюрасао - Кот д'Ивоар. Снимки от тези моменти бяха споделени "Марка

Изображението от двубоя между Eквадор и Германия и от периода преди Лирой Сане да отрие резултата във втората минута.

HOW DID HE DO IT? 😱✈️



A photo of FIFA president Gianni Infantino at both Ecuador vs Germany and Ivory Coast vs Curaçao is going viral, even though both matches were happening at the same time ⏱️🤔



Some fans are saying it could be AI… what do you think?#GianniInfantino #FIFA pic.twitter.com/vSks1GgyUr — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) June 26, 2026

На снимката от другия мач се вижда часовника на телевизионния екран, който показва 11:25 минута, когато африканците вече водят с 1:0 след попадението на Никола Пепе в 7-ата минута.

Заради двете изображение се появяват въпроси дали Инфантино не ползва холограма или двойник на единия стадион, докато на другия присъства лично. А дали не е използван изкуствен интелект?