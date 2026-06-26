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Президентът на ФИФА удиви света

Президентът на ФИФА удиви света

26 Юни, 2026 13:29 1 291 4

  • фифа-
  • джани инфантино-
  • футбол-
  • еквадор - германия-
  • кюрасао - кот д'ивоар

Телевизионни кадри показаха шефът на световната централа в първите минути на срещите Еквадор - Германия и Кюрасао - Кот д'Ивоар

Президентът на ФИФА удиви света - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на ФИФА Джани Инфантино удиви света. Причина за това бяха кадри от вчерашните мачове от група „Е“.

Телевизионни кадри показаха шефът на световната централа в първите минути на срещите Еквадор - Германия и Кюрасао - Кот д'Ивоар. Снимки от тези моменти бяха споделени "Марка

Изображението от двубоя между Eквадор и Германия и от периода преди Лирой Сане да отрие резултата във втората минута.

На снимката от другия мач се вижда часовника на телевизионния екран, който показва 11:25 минута, когато африканците вече водят с 1:0 след попадението на Никола Пепе в 7-ата минута.

Заради двете изображение се появяват въпроси дали Инфантино не ползва холограма или двойник на единия стадион, докато на другия присъства лично. А дали не е използван изкуствен интелект?


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