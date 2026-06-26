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Никола Цолов стартира от осма позиция в спринта на „Ред Бул Ринг“

Никола Цолов стартира от осма позиция в спринта на „Ред Бул Ринг“

26 Юни, 2026 18:15 581 0

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Българският талант с трето време в квалификацията за Формула 2 в Австрия

Никола Цолов стартира от осма позиция в спринта на „Ред Бул Ринг“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Никола Цолов отново доказа класата си на международната сцена. Младият пилот на „Кампос Рейсинг“ се нареди сред най-бързите в квалификациите за шестия кръг от шампионата на Формула 2, който се провежда на легендарната писта „Ред Бул Ринг“ в Австрия.

В петъчната квалификация 19-годишният българин демонстрира завидна скорост и прецизност, като завъртя 13 обиколки по 4,32-километровото трасе. С време от 1:15.730 минути, Цолов се нареди на престижното трето място, изоставайки само с 0.053 секунди от втория – ирландския пилот Алекс Дън.

Най-бърз на пистата се оказа мексиканецът Ноел Леон, съотборник на Никола, който грабна първата позиция с аванс от 0.186 секунди.

В съботния следобед, точно в 15:15 часа, предстои спринтовото състезание, което ще се състои в 28 обиколки. Според регламента, Цолов ще стартира от осмата позиция на стартовата решетка.


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