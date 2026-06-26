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ЦСКА 1948 ще привлече тунизийския полузащитник Моатаз Земземи

ЦСКА 1948 ще привлече тунизийския полузащитник Моатаз Земземи

26 Юни, 2026 19:25 448 0

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  • франция-
  • тунис

Клубът продължава да обновява състава си с международни попълнения

ЦСКА 1948 ще привлече тунизийския полузащитник Моатаз Земземи - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 ще привлече още едно ново попълнение – халфът Моатаз Земземи, който идва с амбиция и свежа енергия директно от тунизийския гранд Африкен. С този ход "червените" затвърждават желанието си да изградят конкурентоспособен състав за предстоящия сезон.

26-годишният Земземи не е непознат на европейската футболна сцена. След като натрупа ценен опит във Франция, той вече има зад гърба си и участие за националния отбор на Тунис. Макар и с едва един мач за "орлите на Картаген", полузащитникът е сочен за част от новото поколение тунизийски футболисти, които ще се опитат да върнат славата на страната си след разочароващото представяне на Мондиал 2026.

С привличането на Земземи, ЦСКА 1948 демонстрира амбиция отново да бъде един от водещите клубове в България, разчитайки на комбинация от млади таланти и опитни чуждестранни играчи.


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