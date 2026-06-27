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Славия: Благодарим за подкрепата!

Славия: Благодарим за подкрепата!

27 Юни, 2026 13:30 409 1

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Вълна от съпричастност обедини футболната общност в страната

Славия: Благодарим за подкрепата! - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболната общност в България се обедини в памет на двете деца от детско-юношеската школа на „Славия“, които загубиха живота си в тежка катастрофа на Автомагистрала "Тракия". Редица клубове изказаха подкрепа и съпричастност към мъката на близките им.

От Славия излязоха с благодарствена публикация:

"В тези изключително тежки дни за голямото семейство на Славия получихме безброй думи на съпричастност, подкрепа и съболезнования от клубове, футболни организации, спортни деятели, привърженици и приятели от цялата страна.

От името на ПФК Славия и Академия Славия изказваме своята искрена благодарност към всички, които споделиха болката ни и бяха до нас в този трагичен момент.

В подобни дни футболните цветове остават на заден план, а човечността, съпричастността и уважението към човешкия живот са това, което ни обединява.

Благодарим на цялата футболна общественост в България за подкрепата, съболезнованията и съпричастността.

Поклон пред паметта на нашите деца и на техния близък", се казва в изявление на клуба.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 112

    1 0 Отговор
    Бог да ги прости и да са на по добро място ,но тук се обръщам към всички ръководители не само на футболни отбори .Всички имате клубни автобуси или можете да наемете такива ,а не родителите за тяхна сметка да пътуват стотици километра ,като не се знае колко добри шофьори са и дали са в добро физическо състояние ,тъй като са готови на всичко само и само децата да тренират и станат добри спортисти .Не ,че не може да стане белята и с автобус ,но сигурноста ,отговорноста и най вече професионализма са на преден план и според мен трябва да се забранят такива пътувания с лични превозни средства .

    13:48 27.06.2026

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