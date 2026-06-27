Славия: Благодарим за подкрепата!

Футболната общност в България се обедини в памет на двете деца от детско-юношеската школа на „Славия“, които загубиха живота си в тежка катастрофа на Автомагистрала "Тракия". Редица клубове изказаха подкрепа и съпричастност към мъката на близките им.

От Славия излязоха с благодарствена публикация:

"В тези изключително тежки дни за голямото семейство на Славия получихме безброй думи на съпричастност, подкрепа и съболезнования от клубове, футболни организации, спортни деятели, привърженици и приятели от цялата страна.

От името на ПФК Славия и Академия Славия изказваме своята искрена благодарност към всички, които споделиха болката ни и бяха до нас в този трагичен момент.

В подобни дни футболните цветове остават на заден план, а човечността, съпричастността и уважението към човешкия живот са това, което ни обединява.

Благодарим на цялата футболна общественост в България за подкрепата, съболезнованията и съпричастността.

Поклон пред паметта на нашите деца и на техния близък", се казва в изявление на клуба.