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Англия пред ново изпитание: Рийс Джеймс с контузия

Англия пред ново изпитание: Рийс Джеймс с контузия

27 Юни, 2026 14:00 535 0

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Мениджърът на "трите лъва" изправен пред сериозни дилеми след нова травма в отбора

Англия пред ново изпитание: Рийс Джеймс с контузия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада се превръща в истинско изпитание за селекционера на Англия Томас Тухел. След като още преди началото на турнира загуби един от основните си десни защитници, сега германският специалист е изправен пред нова главоблъсканица – Рийс Джеймс, ключов играч на Челси и първи избор за позицията, получи контузия в подколянното сухожилие. Според информация на "Скай Спортс", участието му до края на шампионата е под сериозна въпросителна.

Инцидентът с Джеймс се случи по време на безголовото равенство срещу Гана, което допълнително усложни ситуацията в английския лагер. Островитяните се готвят за решаващия си мач от груповата фаза срещу Панама, но надеждите за бързо възстановяване на защитника остават неясни. Въпреки оптимистичните изказвания, конкретни срокове за завръщането му не са обявени, а формулировките около състоянието му са повече от мъгляви.

Проблемите за Тухел не спират дотук. Още преди старта на Мондиал 2026, Тино Ливраменто отпадна от сметките заради травма, а на негово място бе повикан централният бранител на Челси Трево Чалоба – решение, което предизвика бурни реакции в английската преса. Мнозина експерти и фенове не скриха разочарованието си, че Трент Александър-Арнолд от Реал Мадрид, предпочитан от предишния селекционер Гарет Саутгейт, остана извън състава.

Сега Тухел е изправен пред труден избор – дали да заложи на Джед Спенс, който се очаква да започне като титуляр срещу Панама, или да експериментира с някой от централните защитници като Езри Конса, Джарел Куанса или отново Чалоба. Всяко решение крие своите рискове и може да се окаже решаващо за представянето на Англия в заключителните етапи на турнира.


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