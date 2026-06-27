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Калояна Налбантова с трета поредна победа и сигурен медал в САЩ

Калояна Налбантова с трета поредна победа и сигурен медал в САЩ

27 Юни, 2026 14:57 435 1

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  • бронзов медал

Българската бадминтонистка продължава победния си поход на престижния турнир във Фулъртън

Калояна Налбантова с трета поредна победа и сигурен медал в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Калояна Налбантова, една от най-ярките звезди на българския бадминтон, отново доказа класата си на международната сцена. Младата националка постигна трета поредна победа на силния турнир от сериите "BWF World Tour Super 300" във Фулъртън, САЩ, и си гарантира минимум бронзов медал. Състезанието, което се провежда с награден фонд от 250 000 долара, привлече елита на световния бадминтон, но Налбантова не остави съмнения в превъзходството си.

В четвъртфиналния сблъсък Калояна се изправи срещу поставената под номер 8 в схемата Юн Шо Сун от Тайван. Българката демонстрира отлична тактическа подготовка и железни нерви, като надделя категорично с 21:15, 21:11 само за 35 минути игра. През цялата среща Налбантова диктуваше темпото и не позволи на съперничката си да намери отговор на атаките ѝ.

След този успех Калояна Налбантова ще се изправи на полуфиналите срещу канадката Рейчъл Чан, където ще се бори за място във финалната битка. Треньорът ѝ Стилиян Макарски изрази увереност, че възпитаничката му е готова за нови подвизи и може да изненада всеки съперник.

След приключването на турнира във Фулъртън, Налбантова няма да има много време за почивка. Още от 30 юни до 5 юли тя ще участва в следващия турнир от същата серия – "BWF World Tour Super 300" в Маркъм, Канада, отново с внушителен награден фонд от 250 000 долара. Първата ѝ съперничка там ще бъде добре познатата Юн Шо Сун, което обещава нова интригуваща среща между двете състезателки.


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