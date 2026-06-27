Новак Джокович мечтае за откровен разговор с Федерер и Надал

В света на тениса има малко имена, които предизвикват толкова възхищение и респект, колкото Новак Джокович, Роджър Федерер и Рафаел Надал. Тяхното съперничество, продължило повече от двадесет години, се превърна в символ на величие, страст и безкомпромисна борба на корта. Тримата титани, известни като Голямата тройка, са си поделили впечатляващите 66 трофея от Големия шлем – постижение, което едва ли скоро ще бъде надминато.

Днес Новак Джокович е неоспоримият лидер по брой спечелени титли от Големия шлем – цели 24, изпреварвайки Надал (22) и Федерер (20). Въпреки че швейцарецът се оттегли през 2022 г., а испанският Матадор сложи край на кариерата си през 2024 г., тримата продължават да вдъхновяват милиони фенове по света. Въпросите около личните им отношения винаги са били обект на интерес, но неведнъж са показвали взаимно уважение и приятелство извън корта.

В навечерието на тазгодишния Уимбълдън, Джокович изрази силно желание да се срещне на четири очи с Федерер и Надал. Сърбинът сподели, че мечтае за спокойна и искрена среща, далеч от светлините на прожекторите и шума на медиите.

„Бих искал да поговорим открито за всичко, което преживяхме – за емоциите, за напрежението, за мислите ни по време на най-големите ни битки“, призна Джокович. По думите му, подобна среща би била не само вълнуваща, но и изключително ценна за всички тях.

След като Федерер и Надал се оттеглиха от професионалния тенис, Джокович официално приключи съперничествата си с положителен баланс. Срещу швейцарския виртуоз той има 27 победи от 50 мача, включително паметни финали на Уимбълдън и US Open. С Надал двубоите са още по-епични – 60 срещи, от които сърбинът излиза победител в 31. Особено впечатляващи са деветте му успеха срещу Краля на клея на любимата му настилка – червената глина.

Последната емоционална среща между тримата бе на Ролан Гарос през миналата година.