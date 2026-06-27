Новини
Спорт »
Волейбол »
България надделя драматично над Канада в Лигата на нациите

България надделя драматично над Канада в Лигата на нациите

27 Юни, 2026 20:19 854 2

  • канада-
  • лигата на нациите-
  • любляна-
  • джанлоренцо бленджини-
  • волейбол

"Лъвовете" показаха характер и се изкачиха в класирането

България надделя драматично над Канада в Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният ни отбор по волейбол извоюва изключително ценна и трудна победа срещу Канада в оспорван двубой от втората седмица на Лигата на нациите. Мачът се проведе в словенската столица Любляна и предложи истински спектакъл за феновете на спорта.

Въпреки че срещата започна с предимство за северноамериканците, момчетата на Джанлоренцо Бленджини демонстрираха борбен дух и несломима воля. След пет изтощителни гейма, българите триумфираха с 3:2 (25:27, 25:22, 21:25, 25:18, 15:11), като показаха завидна устойчивост в решаващите моменти.

Безспорният лидер на "лъвовете" в този двубой бе Александър Николов, който наниза впечатляващите 23 точки, включително два аса. Аспарух Аспарухов също се отличи с 12 точки и два аса, а капитанът Алекс Грозданов добави 11 точки, сред които един ас и един блок.

За Канада най-резултатен бе Шарън Вернън-Еванс с 18 точки.

Българският тим реализира 5 блока и 12 аса, докато канадците отговориха с 11 блока и 7 аса. Именно силният сервис и стабилната защита се оказаха ключови за успеха на нашите момчета.

След този успех България се изкачи на деветата позиция във временното класиране с актив от 4 победи и 3 загуби. Канадският отбор остава на 15-о място с едва един успех и шест поражения.

В последния си мач от втората седмица на турнира, националите ще се изправят срещу Украйна. Срещата е насрочена за утре от 14:00 часа българско време.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Българи - Юнаци!

    20:19 27.06.2026

  • 2 Айде наште!!!

    6 0 Отговор
    АЙДЕ НАШТЕ!!! Давайте момчета!!!

    20:47 27.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове