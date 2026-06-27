България надделя драматично над Канада в Лигата на нациите

Националният ни отбор по волейбол извоюва изключително ценна и трудна победа срещу Канада в оспорван двубой от втората седмица на Лигата на нациите. Мачът се проведе в словенската столица Любляна и предложи истински спектакъл за феновете на спорта.

Въпреки че срещата започна с предимство за северноамериканците, момчетата на Джанлоренцо Бленджини демонстрираха борбен дух и несломима воля. След пет изтощителни гейма, българите триумфираха с 3:2 (25:27, 25:22, 21:25, 25:18, 15:11), като показаха завидна устойчивост в решаващите моменти.

Безспорният лидер на "лъвовете" в този двубой бе Александър Николов, който наниза впечатляващите 23 точки, включително два аса. Аспарух Аспарухов също се отличи с 12 точки и два аса, а капитанът Алекс Грозданов добави 11 точки, сред които един ас и един блок.

За Канада най-резултатен бе Шарън Вернън-Еванс с 18 точки.

Българският тим реализира 5 блока и 12 аса, докато канадците отговориха с 11 блока и 7 аса. Именно силният сервис и стабилната защита се оказаха ключови за успеха на нашите момчета.

След този успех България се изкачи на деветата позиция във временното класиране с актив от 4 победи и 3 загуби. Канадският отбор остава на 15-о място с едва един успех и шест поражения.

В последния си мач от втората седмица на турнира, националите ще се изправят срещу Украйна. Срещата е насрочена за утре от 14:00 часа българско време.