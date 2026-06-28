Калояна Налбантова на финал в САЩ

Голям успех за родния бадминтон! Калояна Налбантова продължава да пише история, след като се класира за финала на престижния турнир от сериите BWF World Tour Super 300 във Фулъртън, САЩ. Състезанието, което се радва на внушителен награден фонд от 250 000 долара, стана арена на истински разгром, поднесен от българката на полуфиналите.

В полуфиналния сблъсък Налбантова демонстрира класа и хладнокръвие, като не остави никакви шансове на канадската си съперничка Рейчъл Чан. Срещата приключи само за 34 минути, а резултатът – 21:11, 21:13 – говори сам за себе си. Българката доминираше през цялото време, като не позволи на Чан да се доближи до обрат.

Това е първият финал на Калояна Налбантова в турнир от подобен мащаб, което е огромно постижение както за нея, така и за българския бадминтон.

На финала талантливата състезателка, водена от треньора Стилиян Макарски, ще се изправи срещу победителката от двубоя между индийката Девика Сихаг (№6 в схемата) и датчанката Лине Кристоферсен (№2).

След приключването на надпреварата в САЩ, Калояна няма да има много време за почивка. Още от 30 юни до 5 юли тя ще премери сили с най-добрите в света на турнира BWF World Tour Super 300 в Маркъм, Канада, където отново ще се разиграе награден фонд от 250 000 долара. В първия кръг българката ще се изправи срещу тайванската състезателка Юн Шо Сун.