Новини
Спорт »
Други спортове »
Калояна Налбантова на финал в САЩ

Калояна Налбантова на финал в САЩ

28 Юни, 2026 09:39 484 2

  • успех-
  • бадминтон-
  • калояна налбантова-
  • финал-
  • турнир-
  • bwf world tour super 300-
  • фулъртън-
  • сащ

Българската надежда на крачка от престижна титла отвъд Океана

Калояна Налбантова на финал в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Голям успех за родния бадминтон! Калояна Налбантова продължава да пише история, след като се класира за финала на престижния турнир от сериите BWF World Tour Super 300 във Фулъртън, САЩ. Състезанието, което се радва на внушителен награден фонд от 250 000 долара, стана арена на истински разгром, поднесен от българката на полуфиналите.

В полуфиналния сблъсък Налбантова демонстрира класа и хладнокръвие, като не остави никакви шансове на канадската си съперничка Рейчъл Чан. Срещата приключи само за 34 минути, а резултатът – 21:11, 21:13 – говори сам за себе си. Българката доминираше през цялото време, като не позволи на Чан да се доближи до обрат.

Това е първият финал на Калояна Налбантова в турнир от подобен мащаб, което е огромно постижение както за нея, така и за българския бадминтон.

На финала талантливата състезателка, водена от треньора Стилиян Макарски, ще се изправи срещу победителката от двубоя между индийката Девика Сихаг (№6 в схемата) и датчанката Лине Кристоферсен (№2).

След приключването на надпреварата в САЩ, Калояна няма да има много време за почивка. Още от 30 юни до 5 юли тя ще премери сили с най-добрите в света на турнира BWF World Tour Super 300 в Маркъм, Канада, където отново ще се разиграе награден фонд от 250 000 долара. В първия кръг българката ще се изправи срещу тайванската състезателка Юн Шо Сун.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анелия Андреева

    4 0 Отговор
    Браво на нашето момиче! Желаем й още много успехи!

    09:47 28.06.2026

  • 2 Казанлъшкия

    1 0 Отговор
    Браво на момичето! Дано взе титлата.

    10:14 28.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове