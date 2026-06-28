Спортът по ТВ в неделя (28 юни)

11.10 Формула 2: Гран при на Австрия - Диема спорт 3
11.30 Автомобилизъм: "24 часа на Спа" - БНТ 3
12.00 Мото 3: Гран при на Нидерландия - МАХ Спорт 2
13.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4
13.15 Мото 2: Гран при на Нидерландия - МАХ Спорт 2
14.00 Волейбол: България – Украйна - МАХ One
14.00 Рали: Световен шампионат - МАХ Спорт 1
14.30 Колоездене: Първенство на Испания - Евроспорт 1
15.00 Мото GP: Гран при на Нидерландия - МАХ Спорт 2
15.00 Мотокрос: Световен шампионат в Португалия, MX2 - Евроспорт 2
15.30 Модерен петобой: Световна купа - БНТ 3
16.00 Мотокрос: Световен шампионат в Португалия, MXGP - Евроспорт 2
16.00 Формула 1: Гран при на Австрия - Диема спорт 3
16.15 Колоездене: Първенство на Франция - Евроспорт 1
17.15 Автомобилизъм: "24 часа на Спа" - БНТ 3
18.00 Волейбол: Франция – Япония - МАХ Спорт 2
18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Португалия, MX2 - Евроспорт 2
19.00 Мотокрос: Световен шампионат в Португалия, MXGP - Евроспорт 2
21.00 Голф: PGA тур, Тревълърс чемпиъншип - Евроспорт 2
21.00 Волейбол: Полша – Аржентина - МАХ Спорт 2
21.30 Волейбол: Словения – Италия - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Световно първенство - ЮАР – Канада - БНТ 1
22.30 Наскар: Състезание в Сонома - МАХ Спорт 1
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