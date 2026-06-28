Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в неделя (28 юни)

Спортът по ТВ в неделя (28 юни)

28 Юни, 2026 10:08 422 0

  • спортът по тв-
  • тв-
  • програмата-
  • днес-
  • телевизията-
  • формула 1-
  • формула 2-
  • световно първенство по футбол-
  • лига на нациите-
  • волейбол-
  • голф

Формула 1, Формула 2, Световното първенство по футбол и Лигата на нациите по волейбол в ефира днес

Спортът по ТВ в неделя (28 юни) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

11.10 Формула 2: Гран при на Австрия - Диема спорт 3

11.30 Автомобилизъм: "24 часа на Спа" - БНТ 3

12.00 Мото 3: Гран при на Нидерландия - МАХ Спорт 2

13.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4

13.15 Мото 2: Гран при на Нидерландия - МАХ Спорт 2

14.00 Волейбол: България – Украйна - МАХ One

14.00 Рали: Световен шампионат - МАХ Спорт 1

14.30 Колоездене: Първенство на Испания - Евроспорт 1

15.00 Мото GP: Гран при на Нидерландия - МАХ Спорт 2

15.00 Мотокрос: Световен шампионат в Португалия, MX2 - Евроспорт 2

15.30 Модерен петобой: Световна купа - БНТ 3

16.00 Мотокрос: Световен шампионат в Португалия, MXGP - Евроспорт 2

16.00 Формула 1: Гран при на Австрия - Диема спорт 3

16.15 Колоездене: Първенство на Франция - Евроспорт 1

17.15 Автомобилизъм: "24 часа на Спа" - БНТ 3

18.00 Волейбол: Франция – Япония - МАХ Спорт 2

18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Португалия, MX2 - Евроспорт 2

19.00 Мотокрос: Световен шампионат в Португалия, MXGP - Евроспорт 2

21.00 Голф: PGA тур, Тревълърс чемпиъншип - Евроспорт 2

21.00 Волейбол: Полша – Аржентина - МАХ Спорт 2

21.30 Волейбол: Словения – Италия - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Световно първенство - ЮАР – Канада - БНТ 1

22.30 Наскар: Състезание в Сонома - МАХ Спорт 1


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове