Тревожни сигнали от тренировъчните кортове за Ема Радукан преди Уимбълдън

В навечерието на престижния турнир „Уимбълдън“ британската надежда Ема Радукану отново попадна под светлината на прожекторите, но този път не заради впечатляваща форма, а заради нови съмнения относно здравословното ѝ състояние. Младата тенисистка, която често се сблъсква с контузии, предизвика вълна от притеснения, след като внезапно прекрати тренировъчната си сесия и отложи насрочената си пресконференция.

В средата на седмицата внимателните погледи на фенове и журналисти забелязаха превръзка на десния крак на Радукану. След два пропуснати тренировъчни дни, тя се завърна на корта в събота, но с видими предпазни мерки – превързан глезен и подбедрица. Въпреки че началото на двучасовата тренировка не издаваше сериозен дискомфорт, по време на разиграванията срещу руската състезателка Анна Калинская, Ема започна да изпитва затруднения, особено при изпълнение на сервис.

С напредването на тренировката езикът на тялото на Радукану издаваше нарастващо недоволство, което не убягна на треньора ѝ Андрю Ричардсън. След като изостана с 0:4 в точките срещу Калинская, британката реши да прекрати заниманието си десетина минути преди планирания край. С топло прегръщане с опонентката си и бързо напускане на корта, тя остави повече въпроси, отколкото отговори.

Малко след неочаквания развой на тренировката, организаторите на „Уимбълдън“ обявиха, че планираната за събота пресконференция на Радукану се отлага за неделя. Това решение само наля масло в огъня на спекулациите относно готовността ѝ да участва в турнира.