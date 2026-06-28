Карлош Кейрош: Разширеният формат на Мондиала обезценява класирането за плейофите

Световното първенство по футбол вече не е това, което беше – поне според селекционера на Гана, Карлош Кейрош. След като неговият отбор си осигури място в плейофите, завършвайки трети в групата си, опитният специалист не скри разочарованието си от новия формат на турнира, който допуска цели 48 отбора до финалите.

„С такъв брой участници на Мондиала, трудно е да се говори за истинско постижение, когато се класираш за плейофите“, заяви Кейрош пред медиите. По думите му, разширяването на шампионата обезсмисля тежките квалификации в Европа и Африка, тъй като „почти всички получават шанс да играят на голямата сцена“.

Треньорът на Гана настоя, че е време за преосмисляне на системата. „Световното първенство трябва да бъде арена само за най-добрите. Има редица дребни, но важни детайли, които трябва да се анализират внимателно, за да се върне тежестта на квалификационния процес“, категоричен бе Кейрош.

Въпреки критиките към формата, Кейрош отчете и позитиви от последния мач на тима си срещу Хърватия. „Този двубой ни даде ценна информация – вече знаем на какво са способни отделните футболисти и какво трябва да подобрим преди следващото предизвикателство“, сподели той.