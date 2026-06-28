Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бешикташ в надпревара за подписа на Александър Нюбел

Бешикташ в надпревара за подписа на Александър Нюбел

28 Юни, 2026 15:52 482 0

  • бешикташ-
  • александър нюбел-
  • байерн мюнхен-
  • трансфер-
  • германски национал-
  • футбол-
  • спортни новини

Турският колос се надява да привлече германския национал

Бешикташ в надпревара за подписа на Александър Нюбел - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бешикташ засили офанзивата си за подписа на Александър Нюбел – стража на Байерн Мюнхен и германски национал. Според авторитетния журналист Флориан Платенберг, спортният директор на „черните орли“ Едуард Граф е провел нова среща с агента на вратаря, Щефан Бакс, в опит да убеди играча да избере Истанбул за следваща дестинация.

Въпреки активните разговори, двете страни все още не са постигнали окончателно съгласие. Очаква се Александър Нюбел да вземе своето решение до началото на следващата седмица – понеделник или вторник. Бешикташ е отправил щедро предложение – 5 милиона евро на сезон, включително бонуси, за да привлече германския вратар под своята рамка. Клубът от Истанбул е предложил на Байерн общо 10 милиона евро (разпределени на два транша по 5 милиона), но баварците категорично са отхвърлили тази оферта. Ръководството на „Алианц Арена“ настоява за двойно по-висока сума – 20 милиона евро, за да се раздели с Нюбел.

Междувременно, спортният директор на Байерн Мюнхен Макс Еберл е уведомил Нюбел и неговия екип, че вратарят няма да се включи в първата лятна тренировка на отбора, насрочена за 20 юли. Баварците се надяват до тази дата да намерят нов клуб за германския национал и да финализират трансфера.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове