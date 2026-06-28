Бешикташ в надпревара за подписа на Александър Нюбел

Бешикташ засили офанзивата си за подписа на Александър Нюбел – стража на Байерн Мюнхен и германски национал. Според авторитетния журналист Флориан Платенберг, спортният директор на „черните орли“ Едуард Граф е провел нова среща с агента на вратаря, Щефан Бакс, в опит да убеди играча да избере Истанбул за следваща дестинация.

Въпреки активните разговори, двете страни все още не са постигнали окончателно съгласие. Очаква се Александър Нюбел да вземе своето решение до началото на следващата седмица – понеделник или вторник. Бешикташ е отправил щедро предложение – 5 милиона евро на сезон, включително бонуси, за да привлече германския вратар под своята рамка. Клубът от Истанбул е предложил на Байерн общо 10 милиона евро (разпределени на два транша по 5 милиона), но баварците категорично са отхвърлили тази оферта. Ръководството на „Алианц Арена“ настоява за двойно по-висока сума – 20 милиона евро, за да се раздели с Нюбел.

Междувременно, спортният директор на Байерн Мюнхен Макс Еберл е уведомил Нюбел и неговия екип, че вратарят няма да се включи в първата лятна тренировка на отбора, насрочена за 20 юли. Баварците се надяват до тази дата да намерят нов клуб за германския национал и да финализират трансфера.