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България с впечатляваща победа срещу Украйна във волейболната Лига на нациите

България с впечатляваща победа срещу Украйна във волейболната Лига на нациите

28 Юни, 2026 16:33 949 5

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Лъвовете" с място в топ 6

България с впечатляваща победа срещу Украйна във волейболната Лига на нациите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Волейболната национална селекция на България поднесе истински спектакъл, като надделя над изненадата на сезона – Украйна, с категорично 3:1 (25:20, 18:25, 25:23, 25:17) в последния си мач от мини-турнира в Словения. Този триумф не само донесе ценни точки, но и изкачи "лъвовете" до престижната шеста позиция във временното класиране на волейболната Лига на нациите при мъжете.

С три победи от четири възможни във втората седмица на основната фаза, българските волейболисти записаха най-успешната си серия от въвеждането на новия формат на турнира. Това постижение вдъхва оптимизъм и увереност за предстоящите битки и възможността за класиране на финалите в Нингбо, Китай.

Младата звезда Александър Николов отново бе неудържим – той реализира впечатляващите 26 точки, включително ас и блокада, и поведе отбора към победата. Денислав Бърдаров също се отличи с 16 точки, а Аспарух Аспарухов добави 14, като впечатли с три успешни блокади и три директни точки от сервис. Капитанът Алекс Грозданов допринесе със 7 точки, демонстрирайки лидерски качества и стабилност на терена.

Украинският тим, който само дни по-рано шокира световния шампион Италия и непобедената дотогава Бразилия, този път не успя да се противопостави на вдъхновените българи. Дмитро Янчук бе най-резултатен за "жълто-сините" с 20 точки, а звездата Олег Плотницкий приключи с 16.

След този успех България вече има пет победи и три загуби, събирайки 14 точки и заемайки шесто място във временното класиране. Украйна, която прекъсна серията си от три поредни победи, е четвърта с 16 точки и същия баланс. Само първите седем отбора, заедно с домакина Китай, ще се борят за трофея в Нингбо.


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