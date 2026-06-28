Димитър Кузманов с впечатляващ старт в Брашов: Разгром над индийски съперник

Димитър Кузманов започна участието си на тенис турнира от сериите "Чалънджър 75" в румънския град Брашов по възможно най-убедителния начин. Пловдивчанинът, който е шести поставен в квалификационната схема, не остави никакви шансове на индиеца Виджай-Сундар Прашант, като го победи с категоричното 6:0, 6:1 само за 60 минути игра на червените кортове.

Първоначално жребият отреди Кузманов да се изправи срещу друг индийски тенисист – Нитин Кумар Синха. В последния момент обаче Синха се отказа от участие, а на негово място влезе Прашант. Въпреки тази неочаквана промяна, българинът запази хладнокръвие и показа отлична форма, като доминираше през целия двубой.

С този убедителен успех Димитър Кузманов си осигури място във втория кръг на квалификациите, където ще се изправи срещу представителя на Унгария Петер Мак. Двубоят ще определи кой ще продължи към основната схема на престижния турнир с награден фонд от 97 640 евро.