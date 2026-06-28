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Рома задържа звездите си: Дибала е все по-близо до нов договор

Рома задържа звездите си: Дибала е все по-близо до нов договор

28 Юни, 2026 20:38 465 0

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„Вълците“ напредват с преговорите и за Манчини, Челик и Пелегрини

Рома задържа звездите си: Дибала е все по-близо до нов договор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Рома е все по-близо до подновяването на договорите на няколко от основните си футболисти, а най-голямо внимание привлича ситуацията около Пауло Дибала.

Според “Corriere dello Sport”, ръководството на клуба е на път да даде окончателното си одобрение на контрапредложението на аржентинеца, а окончателното споразумение може да бъде постигнато още в следващите часове.

Много близо до нов договор е и Джанлука Манчини, който се очаква да подпише до 2030 година.

Положително се развиват и разговорите със Зеки Челик, докато при капитана Лоренцо Пелегрини остават за уточняване само някои дребни детайли.

Според източници от „Тригория“ атмосферата около преговорите е повече от добра, а всички страни имат желание да продължат съвместната си работа.

Ако всичко върви по план, Рома ще успее да запази ядрото на отбора си още преди началото на новия сезон.


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