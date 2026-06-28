Винченцо Монтела остава начело на Турция

Винченцо Монтела ще продължи да бъде селекционер на националния отбор на Турция. Решението бе официално потвърдено от Турската футболна федерация, цитирана от авторитетното издание Takvim.

Въпреки разочароващото представяне на Турция на Световното първенство по футбол в Северна Америка, където тимът отстъпи на Австралия с 0:2 и на Парагвай с 0:1, а единствената победа дойде срещу САЩ с 3:2 в протоколен двубой, ръководството на федерацията гласува доверие на 52-годишния италианец.

Според източници, близки до федерацията, предстоят значителни промени в екипа, който подпомага Монтела. Очаква се обновяване на треньорския щаб, като целта е да се внесе свежа енергия и нови идеи в подготовката на националния тим.

С удължаването на договора на Монтела, Турция демонстрира желание за стабилност и последователност в управлението на националния отбор.