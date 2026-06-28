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ЦСКА приключи с триумф австрийската си подготовка – новото попълнение Сенси с асистенция

ЦСКА приключи с триумф австрийската си подготовка – новото попълнение Сенси с асистенция

28 Юни, 2026 21:12 547 2

  • цска-
  • лагер-
  • австрия-
  • одра (ополе)-
  • контролна среща-
  • стефано сенси

Тимът приключва лагера с две победи и една загуба

ЦСКА приключи с триумф австрийската си подготовка – новото попълнение Сенси с асистенция - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ЦСКА сложи точка на летния си лагер в Австрия, след като надделя с 3:2 над полския Одра (Ополе) в последната си контролна среща. Българският гранд демонстрира характер и воля, а новото звездно попълнение Стефано Сенси се отчете с ключова асистенция, която донесе решаващия гол.

Още в 30-ата минута Исак Соле даде преднина на "армейците", които контролираха събитията на терена през първата част. След почивката обаче поляците изравниха чрез Стефано Кири, връщайки интригата в мача.

В средата на второто полувреме резервата Жоел Цварц отново изведе ЦСКА напред. Малко след това на терена се появи и италианският полузащитник Стефано Сенси – футболист с впечатляваща визитка и трансферна стойност от 30 милиона евро, който веднага се включи активно в играта. В добавеното време двата тима си размениха по още едно попадение. Йоанис Питас реализира трети гол за "червените" след прецизен пас от Сенси, а Филип Крубчик оформи крайното 3:2.

С този успех ЦСКА приключва австрийската си подготовка с две победи и една загуба. Тимът вече надви Брине с 2:1, но отстъпи тежко на украинския Житомир с 0:4.


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