ЦСКА приключи с триумф австрийската си подготовка – новото попълнение Сенси с асистенция

ЦСКА сложи точка на летния си лагер в Австрия, след като надделя с 3:2 над полския Одра (Ополе) в последната си контролна среща. Българският гранд демонстрира характер и воля, а новото звездно попълнение Стефано Сенси се отчете с ключова асистенция, която донесе решаващия гол.

Още в 30-ата минута Исак Соле даде преднина на "армейците", които контролираха събитията на терена през първата част. След почивката обаче поляците изравниха чрез Стефано Кири, връщайки интригата в мача.

В средата на второто полувреме резервата Жоел Цварц отново изведе ЦСКА напред. Малко след това на терена се появи и италианският полузащитник Стефано Сенси – футболист с впечатляваща визитка и трансферна стойност от 30 милиона евро, който веднага се включи активно в играта. В добавеното време двата тима си размениха по още едно попадение. Йоанис Питас реализира трети гол за "червените" след прецизен пас от Сенси, а Филип Крубчик оформи крайното 3:2.

С този успех ЦСКА приключва австрийската си подготовка с две победи и една загуба. Тимът вече надви Брине с 2:1, но отстъпи тежко на украинския Житомир с 0:4.