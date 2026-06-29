Гакпо се завръща на терена след тежката лична трагедия

Нападателят на Нидерландия Коди Гакпо ще бъде на линия за ключовия двубой от 1/16-финалите на Мондиал 2026 срещу Мароко в Монтерей, макар че през последните дни преживя една от най-тежките лични драми – загубата на нероденото си дете. Тежката новина беше потвърдена от селекционера Роналд Куман, който подчерта, че футболистът е проявил изключителна сила и професионализъм.

Гакпо получи кратко разрешение да напусне лагера на „лалетата“, за да бъде до партньорката си Ноа ван дер Бей, но вече се е присъединил към съотборниците си и е готов да играе.

„Справи се по впечатляващ начин. Нито за миг не каза, че иска да напусне отбора. Той е готов да играе и не смятам, че случилото се ще се отрази на представянето му“, заяви Куман, подчертавайки решимостта и характера на своя нападател.

Капитанът Върджил ван Дайк също изрази пълната подкрепа на отбора, като напомни, че „футболът винаги остава на второ място“ пред подобни житейски трагедии. Според него колективът е зад Гакпо и ще направи всичко възможно да му помогне да премине през трудния момент.

Нидерландия и Мароко излизат един срещу друг тази вечер, а победителят ще се класира за осминафиналите, където го очаква тимът на Канада.