За историята: Алфонсо Дейвис е футболист №1000 на Мондиал 2026

Алфонсо Дейвис официално влезе в историята на Световното първенство, след като се превърна в 1000-ия футболист, взел участие на Мондиал 2026. Канадският национал записа първите си минути в турнира при победата на Канада с 1:0 над Южна Африка в мача от 1/16-финалите – символичен момент както за него, така и за отбора.

Дейвис пропусна груповата фаза заради продължително възстановяване от контузия, но селекционерът на Канада прецени, че е готов да се завърне в игра именно в решителния двубой. Появата му на терена беше посрещната с ентусиазъм от феновете, които отдавна очакваха да видят звездата на Байерн Мюнхен в действие.

Alphonso Davies: The 1,000th player to make an appearance at @FIFAWorldCup 2026! 🇨🇦 pic.twitter.com/p4C4RPKOwr — FIFA (@FIFAcom) June 29, 2026

Историческият му статут подчертава мащаба на Мондиал 2026 – първото Световно първенство с разширен формат, което доведе до рекорден брой участници.

На осминафиналите Канада ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Нидерландия и Мароко. Двубоят между „лалетата“ и шампиона на Африка е насрочен за вторник, 30 юни, от 04:00 часа българско време, а канадците вече подготвят стратегията си за следващото предизвикателство.