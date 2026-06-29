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За историята: Алфонсо Дейвис е футболист №1000 на Мондиал 2026

За историята: Алфонсо Дейвис е футболист №1000 на Мондиал 2026

29 Юни, 2026 12:59 542 2

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  • футбол

Канадският национал записа първите си минути в турнира при победата на Канада с 1:0 над Южна Африка в мача от 1/16-финалите

За историята: Алфонсо Дейвис е футболист №1000 на Мондиал 2026 - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Алфонсо Дейвис официално влезе в историята на Световното първенство, след като се превърна в 1000-ия футболист, взел участие на Мондиал 2026. Канадският национал записа първите си минути в турнира при победата на Канада с 1:0 над Южна Африка в мача от 1/16-финалите – символичен момент както за него, така и за отбора.

Дейвис пропусна груповата фаза заради продължително възстановяване от контузия, но селекционерът на Канада прецени, че е готов да се завърне в игра именно в решителния двубой. Появата му на терена беше посрещната с ентусиазъм от феновете, които отдавна очакваха да видят звездата на Байерн Мюнхен в действие.

Историческият му статут подчертава мащаба на Мондиал 2026 – първото Световно първенство с разширен формат, което доведе до рекорден брой участници.

На осминафиналите Канада ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Нидерландия и Мароко. Двубоят между „лалетата“ и шампиона на Африка е насрочен за вторник, 30 юни, от 04:00 часа българско време, а канадците вече подготвят стратегията си за следващото предизвикателство.


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  • 1 Кофе Барабоне

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  • 2 Евроджендър

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