Бекъм печели милиони от паузите за хидратация на Мондиал 2026

Докато паузите за хидратация на Световното първенство предизвикват спорове сред феновете, Дейвид Бекъм се оказа един от големите им печеливши.

Според информации на британски медии бившият капитан на Англия може да спечели около 22 милиона евро само от рекламни кампании, излъчвани по време на Мондиал 2026.

Лицето на Бекъм се появява в реклами на световни марки като Pepsi, McDonald’s, Lay’s, Adidas, Stella Artois, Verizon и Bank of America. Спотовете се излъчват преди мачовете, на почивката и по време на паузите за хидратация, които ФИФА въведе заради високите температури.

Именно тези прекъсвания станаха обект на критики, тъй като много привърженици смятат, че нарушават ритъма на играта и превръщат футбола в още по-комерсиален телевизионен продукт.

Въпреки това рекламодателите продължават да залагат на Бекъм. Според спортни маркетингови експерти той остава една от най-разпознаваемите личности в световния спорт и е изключително ценен за големите брандове.

След края на кариерата си Бекъм изгради успешна бизнес империя, а като съсобственик на Интер Маями изигра ключова роля и за привличането на Лионел Меси в американската Мейджър Лийг Сокър.