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Бекъм печели милиони от паузите за хидратация на Мондиал 2026

Бекъм печели милиони от паузите за хидратация на Мондиал 2026

29 Юни, 2026 21:08 1 885 6

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  • stella artois-
  • verizon-
  • bank of america. спотовете се излъчват преди мачовете-
  • на почивката и по време на паузите за хидратация-
  • които фифа

Рекламите с английската легенда се превърнаха в една от най-печелившите кампании по време на Световното първенство

Бекъм печели милиони от паузите за хидратация на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Докато паузите за хидратация на Световното първенство предизвикват спорове сред феновете, Дейвид Бекъм се оказа един от големите им печеливши.

Според информации на британски медии бившият капитан на Англия може да спечели около 22 милиона евро само от рекламни кампании, излъчвани по време на Мондиал 2026.

Лицето на Бекъм се появява в реклами на световни марки като Pepsi, McDonald’s, Lay’s, Adidas, Stella Artois, Verizon и Bank of America. Спотовете се излъчват преди мачовете, на почивката и по време на паузите за хидратация, които ФИФА въведе заради високите температури.

Именно тези прекъсвания станаха обект на критики, тъй като много привърженици смятат, че нарушават ритъма на играта и превръщат футбола в още по-комерсиален телевизионен продукт.

Въпреки това рекламодателите продължават да залагат на Бекъм. Според спортни маркетингови експерти той остава една от най-разпознаваемите личности в световния спорт и е изключително ценен за големите брандове.

След края на кариерата си Бекъм изгради успешна бизнес империя, а като съсобственик на Интер Маями изигра ключова роля и за привличането на Лионел Меси в американската Мейджър Лийг Сокър.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сзо

    4 6 Отговор
    Пълна глупост. Да не би рекламното лице ( па било то и Бекъм) да взема процент от всяка излъчена реклама.....

    21:15 29.06.2026

  • 2 Дзак

    3 2 Отговор
    С изключение на Пепси, отдавна не употребявани тези марки

    Коментиран от #6

    21:27 29.06.2026

  • 3 Българин

    4 0 Отговор
    До като има балами , ще има и тарикати

    21:46 29.06.2026

  • 4 Хаха ...

    8 0 Отговор
    Всеизвестен факт е, че кpaварите трудно задържат вниманието си в/у каквото и да е, за повече от двайсет минути. Именно затова въведоха тези рекламни паузи, наречени хидратация (за останалия свят), за да задържат вниманието им докрая на мача. Елементарни като маймунки, са тези кравapи.

    21:59 29.06.2026

  • 5 То вече и

    5 0 Отговор
    Футбола стана гейски. Паузи за вода за тоалет/на. За реклами или всичко е пари.

    22:15 29.06.2026

  • 6 Антиреклама

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Аз не употребявам нищо, което се рекламира! Качествените продукти не се рекламират по време на футболни мачове.
    Рекламират ли го много, значи първо плащате рекламата, а после нещо друго, не особено полезно и качествено.

    22:21 29.06.2026

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