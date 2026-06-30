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Лукаку разкри какво ще прави след края на кариерата си

Лукаку разкри какво ще прави след края на кариерата си

30 Юни, 2026 06:45 861 4

  • ромелу лукаку-
  • треньор-
  • футбол-
  • белгия-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Нападателят на Белгия призна, че мечтае да стане треньор

Лукаку разкри какво ще прави след края на кариерата си - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ромелу Лукаку направи любопитно признание по време на Световното първенство. Нападателят на Белгия разкри, че след края на футболната си кариера иска да стане треньор.

„Виждам се като треньор. Дали ще бъда добър? Не знам, но това е моето желание за бъдещето“, заяви Лукаку на пресконференция.

Белгийският национал призна, че само участието му на Мондиала е огромен успех, след като до последно се възстановяваше от контузия.

„През април почти никой не вярваше, че ще успея да играя на Световното първенство. Затова бих оценил личното си представяне с 8 от 10. Що се отнася до отбора – засега сме за 7, но можем да ставаме все по-добри с всеки мач“, каза нападателят.

Белгия ще се изправи срещу Сенегал в 1/16 финалите, а Лукаку е убеден, че тимът има потенциал да стигне далеч в турнира.

Той не пропусна да отговори и на критиците, които вече определят белгийското поколение като „бивши шампиони“.

„Предпочитам да говоря на терена. Винаги съм се концентрирал върху работата и това се опитвам да предам и на отбора“, добави Лукаку.


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