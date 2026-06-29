Яник Синер премина през първото изпитание на Уимбълдън

Яник Синер, световният номер едно в тениса, демонстрира истински боен дух и непоколебимост, за да преодолее първото си препятствие на тазгодишния Уимбълдън. Италианецът се наложи над сърбина Миомир Кецманович след изтощителна петсетова битка – 4:6, 6:3, 6:7(6), 6:2, 6:3 – която продължи цели три часа и половина на прочутия Централен корт в Лондон.

Още от началото на срещата Кецманович показа зъби, като спечели впечатляващите 89% от точките на първи сервис в откриващия сет и реализира един пробив, за да поведе в резултата. Синер обаче не се предаде – във втория сет италианецът бе безупречен на първи сервис и успя да върне баланса с един брейк. Третата част се превърна в истински трилър, без нито един пробив, а в тайбрека сърбинът прояви повече хладнокръвие и поведе в сетовете. В четвъртия сет Синер показа защо е лидер в световната ранглиста – с 78% успеваемост на първи сервис и два пробива той изравни мача. В решителния пети сет южнотиролецът бе почти безгрешен – 93% ефективност на първи сервис и един ключов пробив му донесоха победата.

Драмата на корта бе допълнена от неочакван обрат – Синер изигра почти целия двубой с кървящо дясно стъпало. Кръвта по белите му маратонки бе видима за всички, но италианецът отказа медицинска помощ и продължи да се бори до последната точка. Истински пример за спортен героизъм и непоколебимост!

Във втория кръг Синер ще се изправи срещу Нуно Боржеш от Португалия, който елиминира американския квалификант Тристан Бойър с 6:3, 7:5, 7:5.