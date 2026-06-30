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Левски ще разполага с 500 билета за гостуването на Борац в Шампионската лига

Левски ще разполага с 500 билета за гостуването на Борац в Шампионската лига

30 Юни, 2026 16:36 468 1

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Ограничен брой пропуски за феновете на "сините" за сблъсъка в Баня Лука

Левски ще разполага с 500 билета за гостуването на Борац в Шампионската лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният клуб Левски получи точно 500 билета за предстоящото си гостуване на Борац (Баня Лука) в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата между шампионите на България и Босна и Херцеговина ще се състои на 7 юли, като началният съдийски сигнал ще прозвучи в 21:30 часа българско време.

Според изискванията на УЕФА, гостуващият отбор има право на 5% от общия капацитет на стадиона. Така "сините" ще могат да разчитат на подкрепата на ограничен брой свои привърженици на Градския стадион в Баня Лука.

Поради огромния интерес към двубоя, ръководството на Левски обяви, че от 16:00 часа днес на официалния сайт на клуба ще бъде активирана специална форма за заявка на билети. Само притежателите на абонаментни карти за сезон 2026/27 ще могат да кандидатстват за пропуск, като всяка карта дава право на една заявка и съответно – един билет. Регистрацията ще бъде отворена до 16:00 часа на 1 юли (сряда).

Очаква се билетите да бъдат разграбени за минути, тъй като страстта към "сините" не стихва, а европейските мачове винаги предизвикват бурни емоции сред феновете. Левски ще разчита на своята вярна публика, макар и в ограничен състав, за да направи първата крачка към следващата фаза на най-престижния клубен турнир.


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  • 1 Ушо Теов

    0 0 Отговор
    Оох баня оох кеф
    Баня Лука голям кеф!😂😂😂

    17:08 30.06.2026

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