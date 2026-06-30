Димитър Кузманов с обрат и класиране на осминафинал в Брашов

Димитър Кузманов, един от най-опитните български тенисисти, започна с победа участието си в основната схема на престижния турнир от сериите "Чалънджър" в румънския град Брашов.

В първия кръг Кузманов се изправи срещу руснака Иля Симакин, също преминал през квалификациите. Срещата между двамата, които досега не бяха мерили сили на професионално ниво, се превърна в истински трилър. След като загуби първия сет с 3:6, българинът намери сили да обърне развоя на мача.

Със стабилна игра и хладнокръвие Кузманов спечели следващите два сета с 6:4 и 6:2, като триумфира след 2 часа и 15 минути битка на корта.

В следващия кръг Кузманов ще се изправи срещу победителя от двубоя между шестия поставен в схемата Лука Павлович от Франция (№267 в света) и японския квалификант Акира Сантилан (№310).