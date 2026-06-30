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Мароканският халф Мехди Мубарик подписа с Левски

Мароканският халф Мехди Мубарик подписа с Левски

30 Юни, 2026 18:44 346 1

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  • рабат-
  • мароко

Той е роден на 22 януари 2001 година в Рабат

Мароканският халф Мехди Мубарик подписа с Левски - 1
Снимка: ПФК Левски
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски подписа договор с полузащитника Мехди Мубарик. Контрактът с мароканския футболист е до лятото на 2029 година. Той идва от руския „Динамо“ (Махачакала), информираха от клуба.


Мехди Мубарик е роден на 22 януари 2001 година в Рабат (Мароко). Той е юноша на местния „ФУС Еспоар“, като в началото на 2020 година преминава в друг марокански клуб – „ФУС Рабат“, където изиграва 50 мача. През лятото на 2022 година е трансфериран в клуба от ОАЕ „Ал-Аин“, записвайки 34 мача.

Година по-късно е преотстъпен на мароканския гранд „Раджа“ (Казабланка), с чийто екип изиграва 27 мача и печели шампионската титла на Мароко и Купата на страната. През лятото на 2024 година е преотстъпен на другия местен гранд – „Уидад“ (Казабланка), записвайки 25 мача и 2 гола. Година по-късно е преотстъпен на руския „Динамо“ (Махачкала), с чийто екип изиграва 27 мача и вкарва 2 гола.


Мехди Мубарик записва 9 мача и вкарва 3 гола за националния отбор на Мароко до 20 години, с който стига до ¼ финалите в турнира за Купата на африканските нации през 2021 година и 5 срещи за селекцията на родината си до 23 години.


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  • 1 Казанлъшкия

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    Стига с тия м.нгали,ей! Развивайте школата.

    18:51 30.06.2026

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