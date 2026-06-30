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Димитър Илиев слага край на футболната си приказка: Легендата на Локомотив Пловдив се сбогува с терена

Димитър Илиев слага край на футболната си приказка: Легендата на Локомотив Пловдив се сбогува с терена

30 Юни, 2026 20:41 567 2

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Краят на една епоха за „смърфовете“

Димитър Илиев слага край на футболната си приказка: Легендата на Локомотив Пловдив се сбогува с терена - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Илиев, дългогодишният капитан и емблема на Локомотив Пловдив, официално прекратява своята активна състезателна кариера. Това съобщиха от клуба чрез емоционално послание в социалните мрежи, с което се сбогуваха с един от най-обичаните си играчи.

През годините Илиев се превърна в истински символ на „черно-белите“. С неговото име се свързват едни от най-големите успехи в историята на Локомотив Пловдив – две Купи на България и една Суперкупа, които останаха завинаги в сърцата на феновете. Нееднократно признат за Футболист на годината, той носеше капитанската лента с гордост и вдъхновяваше съотборниците си с безкомпромисна отдаденост и страст към играта.

Ето какво гласи емоционалното съобщение:

„Локомотивци,

След години, изпълнени с незабравими моменти, победи, трофеи и безрезервна отдаденост към футбола, капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев реши да сложи край на своята състезателна кариера.

Има футболисти, които оставят след себе си голове, асистенции и статистика. Има и такива, които оставят следа в историята на един клуб. Димитър Илиев ни остави от всичко по много.

Той се превърна в символ на Локомотив, в лидер на терена и извън него. С капитанската лента на ръката си поведе "черно-белите" към едни от най-големите успехи в съвременната история на клуба и се превърна в любимец на поколения локомотивци!

Илиев беше сред главните действащи лица при спечелването на две Купи на България и една Суперкупа на България. С безспорните си лидерски качества, головете в най-важните моменти и непримиримия си характер той заслужено се нареди сред най-значимите футболисти, носили черно-бялата фланелка.

Индивидуалните признания също остават в историята. Два пъти Димитър Илиев беше избран за Футболист №1 на България - отличие, което е признание не само за неговата класа, но и за постоянството, професионализма и отдадеността, които демонстрираше през цялата си кариера.

Но най-голямото признание винаги ще бъде любовта на феновете.

Със своята страст, вярност към емблемата и уважение към клуба Димитър Илиев изгради връзка, която трудно може да бъде описана с думи. За хиляди привърженици той не беше просто капитан - той беше лицето на Локомотив, човекът, който носеше клуба в сърцето си и никога не спираше да се бори за него.

Днес един забележителен футболен път достигна своя край. Димитър Илиев отдавна се е наредил до легендите, които остават завинаги - в историята, в спомените, в песните по трибуните и в сърцата на всички, които имаха привилегията да го гледат с екипа на Локомотив Пловдив.

Благодарим ти за всяка битка, за всеки гол, за всяка победа, за всяка емоция.

Защото някои футболисти не просто играят за един клуб. Те се превръщат в част от неговата душа.

Димитър Илиев приключва своята състезателна кариера, но никога няма да напусне историята на Локомотив Пловдив. Името му завинаги ще бъде редом до най-големите легенди, носили черно-бялата фланелка.

Благодарим ти за всяка битка, за всяка победа, за всяка емоция. За това, че беше капитан не само с лентата на ръката, а и със сърцето си.

Легендите не казват "сбогом". Те остават завинаги у дома.

Благодарим ти за всичко, Капитане!“


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  • 1 Добре

    0 0 Отговор
    че беше “Монтана” навремето,иначе щеше да цъка по селските още Митьо Паненката🤔

    20:59 30.06.2026

  • 2 Лост

    1 0 Отговор
    Крайно време беше,че в последно време с тези изпълнения на дузпи беше в тежест за Локомотив Пловдив.

    21:18 30.06.2026

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