Елина Свитолина напусна Уимбълдън след изненадваща загуба

Елина Свитолина напусна тазгодишното издание на Уимбълдън още с първия си мач. Тя отстъпи на своята сънародничка Дария Снигур с категоричното 5:7, 2:6, като двубоят приключи само за 68 минути на корт №2.

Дария Снигур, заемаща 77-ото място в световната ранглиста, демонстрира хладнокръвие и стабилна игра. В първия сет тя реализира 48% от точките си на първи сервис и 50% на втори, като успя да пробие четири пъти подаването на Свитолина.

Във втората част Снигур затвърди превъзходството си, печелейки 76% от точките на първи сервис и 57% на втори, като добави още два брейка към актива си.

След впечатляващата победа, Дария Снигур ще се изправи срещу френската квалификантка Леолия Жанжан във втория кръг. Жанжан също премина през драматичен сблъсък, елиминирайки словенката Вероника Ерявец с резултат 6:4, 4:6, 7:6(6).