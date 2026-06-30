Новини
Спорт »
Тенис »
Елина Свитолина напусна Уимбълдън след изненадваща загуба

Елина Свитолина напусна Уимбълдън след изненадваща загуба

30 Юни, 2026 20:47 558 0

  • уимбълдън-
  • елина свитолина-
  • дария снигур-
  • тенис-
  • сензация-
  • първи кръг-
  • леолия жанжан-
  • спортни новини

Украинското дерби приключи с изненадващ обрат още в първия кръг

Елина Свитолина напусна Уимбълдън след изненадваща загуба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елина Свитолина напусна тазгодишното издание на Уимбълдън още с първия си мач. Тя отстъпи на своята сънародничка Дария Снигур с категоричното 5:7, 2:6, като двубоят приключи само за 68 минути на корт №2.

Дария Снигур, заемаща 77-ото място в световната ранглиста, демонстрира хладнокръвие и стабилна игра. В първия сет тя реализира 48% от точките си на първи сервис и 50% на втори, като успя да пробие четири пъти подаването на Свитолина.

Във втората част Снигур затвърди превъзходството си, печелейки 76% от точките на първи сервис и 57% на втори, като добави още два брейка към актива си.

След впечатляващата победа, Дария Снигур ще се изправи срещу френската квалификантка Леолия Жанжан във втория кръг. Жанжан също премина през драматичен сблъсък, елиминирайки словенката Вероника Ерявец с резултат 6:4, 4:6, 7:6(6).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове