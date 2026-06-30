Григор Димитров стартира уверено на Уимбълдън

Григор Димитров започна с летящ старт участието си на тазгодишния Уимбълдън – третия турнир от Големия шлем. Въпреки че в момента заема 146-ата позиция в световната ранглиста и получи „уайлд кард“ от организаторите, 35-годишният хасковлия показа, че опитът и класата му са безспорни.

В първия си двубой на лондонската трева Димитров се изправи срещу австралиеца Дейн Суини, който бе преминал през квалификациите. Срещата продължи 2 часа и 15 минути, като Григор се наложи с резултат 7:6(4), 6:3, 7:5.

В първия сет българинът трябваше да демонстрира хладнокръвие – след като изпусна преднина от 5:3, той все пак измъкна частта след драматичен тайбрек, продължил цели 52 минути.

Във втората част Димитров заигра още по-уверено. Той реализира пробив в седмия гейм, възползвайки се от четвъртата си възможност, и затвори сета след 37 минути борба.

Третият сет също не мина без напрежение. Григор пропусна шанс за пробив още в началото, но в шестия гейм успя да вземе подаването на съперника и поведе с 4:2. Суини обаче не се предаде – върна пробива и намали изоставането си. В крайна сметка, след няколко пропуснати възможности, Димитров сложи точка на спора при втората си възможност за затваряне на мача.

Във втория кръг на Уимбълдън Григор Димитров ще се изправи срещу чешкия талант Якуб Меншик, който преодоля петсетова битка срещу британеца Тоби Самюъл (5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6(7)).