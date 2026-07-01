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Завръщане с горчивина: Серина Уилямс отпадна след драма на „Уимбълдън“ и пренебрегна медиите

Завръщане с горчивина: Серина Уилямс отпадна след драма на „Уимбълдън“ и пренебрегна медиите

1 Юли, 2026 10:51, обновена 1 Юли, 2026 10:56 851 6

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Тенис легендата отстъпи в три сета пред 20-годишната Мая Джойнт и отказа пресконференция след поражението

Завръщане с горчивина: Серина Уилямс отпадна след драма на „Уимбълдън“ и пренебрегна медиите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дългоочакваното завръщане на Серина Уилямс на кортовете на „Уимбълдън“ завърши с драматично поражение още в първия кръг.

44-годишната американска тенис легенда отстъпи пред 24 години по-младата австралийка Мая Джойнт с 3-6, 7-6 (6), 3-6 след повече от два часа оспорвана битка на Централния корт.

Въпреки че демонстрира невероятен характер, 23-кратната шампионка от Големия шлем не успя да преодолее липсата на състезателен ритъм в първия си професионален мач на сингъл от близо четири години насам.

Развитието на мача: Битка на нерви и спасен мачбол

Двубоят започна по-добре за световната №87 Мая Джойнт, която се възползва от първоначалното напрежение и неточности в играта на американката, за да затвори първия сет с 6-3.

Истинският трилър обаче се разигра във втората част. Когато мачът изглеждаше пред бърз край, Уилямс намери своя ритъм и започна да пласира мощни удари от дъното на корта. В последвалия тайбрек Серина прояви невероятна воля и спаси мачбол при резултат 5-6 точки, след което спечели три поредни разигравания, за да изравни сетовете под бурните аплодисменти на препълнените трибуни.

В решителния трети сет устремът на ветеранката продължи и тя първа стигна до пробив, повеждайки с 2-1 гейма. В този критичен момент обаче младата австралийка демонстрира завидно хладнокръвие. Джойнт веднага върна пробива, спечели четири поредни гейма и в крайна сметка затвори мача с 6-3 в своя полза.

Статистиката след срещата показа изключително агресивна игра и от двете страни, като Джойнт завърши с 10 аса и 40 уинъра, докато Уилямс записа 7 директни точки от сервис и 26 печеливши удара, но и 37 непредизвикани грешки.

Мълчание след края

Веднага след срещата Серина Уилямс благодари на публиката за топлото посрещане и сподели, че усещането да стъпи отново на свещената трева е „чисто щастие“. Положителните емоции обаче бързо бяха засенчени от разочарованието.

В разрез с традиционните правила на турнирите от Големия шлем, американката категорично отказа да се появи на задължителната пресконференция след мача. Тя напусна комплекса в Югозападен Лондон, без да отговори на въпросите на медиите, което вероятно ще доведе до сериозна финансова глоба от страна на организаторите.

Мая Джойнт, за която това бе най-голямата победа в кариерата, продължава напред във втория кръг на турнира, където ще се изправи срещу Александра Еала. За Серина Уилямс участието в Лондон също не е приключило, тъй като по-късно през седмицата тя ще излезе на корта в турнира на двойки заедно със своята сестра Винус Уилямс.

Източник: WTA Tennis и BBC Sport


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Чума

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    Коментиран от #5

    11:12 01.07.2026

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    11:18 01.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хаха

    3 0 Отговор
    Брат Уилямс отново е сърдит на всички, когато загуби.. Тя почти пропусна и традиционното ръкостискане с противниката след края на мача, едва докосна пръстите и...

    11:31 01.07.2026

  • 5 Ти кога мина

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чума":

    През него?

    Коментиран от #6

    11:34 01.07.2026

  • 6 Чума

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ти кога мина":

    Не съм казала ,,през него", а ,,през буклук като него"!

    11:56 01.07.2026

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